King Gnu、LUNA SEA、丸山隆平、MIYAVIらの機材展示が実現 『FENDER EXPERIENCE 2025』追加情報＆ライブ配信も
フェンダーミュージックが主催する体験型イベント『FENDER EXPERIENCE 2025』の最新情報が公開された。10月11日から13日の3日間にわたり、原宿・表参道エリアの3会場で開催される本イベントでは、新たにアーティストの愛用機材展示や、来場者が参加できるキャンペーン企画、さらに全ステージのYouTubeライブ配信が実施されることが明らかになった。
【写真】かっけぇ…！愛用機材展示が展示されるKing Gnu・常田大希
ラフォーレミュージアム原宿およびFender Flagship Tokyoの2Fギャラリーエリアでは、国内外で活躍するアーティストが実際にライブやレコーディングで使用したギターやベースを特別展示。アーティストの演奏を支える実機を間近で観覧できる貴重な機会となる。新井和輝（King Gnu）、INORAN（LUNA SEA）、小笹大輔（Official髭男dism）、吉川晃司、草刈愛美（サカナクション）、Ken（L'Arc-en-Ciel）、J（LUNA SEA）、SUGIZO（LUNA SEA）、常田大希（King Gnu）、直井由文（BUMP OF CHICKEN）、春畑道哉（TUBE）、HISASHI（GLAY）、丸山隆平（SUPER EIGHT）、MIYAVI（※五十音順）といった豪華メンバーの機材が展示される予定。
また、イベント期間中は、来場者向けの参加型キャンペーンが3種展開される。いずれも誰でも気軽に参加でき、限定ステッカーやグッズ、出演アーティストの直筆サイン入りギターなど、ここでしか手に入らない賞品が用意されている。
「WEAR FENDER CAMPAIGN」では、フェンダーロゴ入りのアパレルやアクセサリーを身につけてFender Flagship Tokyoを訪れると、オリジナルステッカーがもらえる。対象アイテムはTシャツ、パーカー、帽子、ギターケース、サングラスなどで、フェンダーのアパレルブランド『F IS FOR FENDER』のアイテムも含まれる。ステッカーの配布は1日1回まで。
「EXPERIENCE RALLY」は、表参道ヒルズ スペースオー、ラフォーレミュージアム原宿、Fender Flagship Tokyoの3会場を巡ってスタンプを集めるスタンプラリー企画。ゴール地点のFender Flagship Tokyoで、スタンプをコンプリートしたラリー用紙を提示するとオリジナルグッズがもらえる。
「POST & PLAY CAMPAIGN」は、イベントの様子をSNSに投稿すると、抽選で3名に出演アーティスト直筆サイン入りギターが当たるキャンペーン。Stratocaster、Telecaster、Jaguarの最新モデルに、それぞれの会場出演者のサインが入る。応募には公式アカウントのフォローと、共通ハッシュタグ「#FenderExperience2025」、そして会場別ハッシュタグのいずれかの使用が必要となる。応募期間は10月11日から13日まで、当選連絡は11月中にDMで行われ、賞品の発送は12月下旬を予定している。
また、3会場すべてのステージプログラムがフェンダー日本公式YouTubeチャンネルにてライブ配信されることも決定。現地の熱気をリアルタイムで楽しむことができる。
