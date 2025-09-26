元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が26日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ナ・リーグ西地区で優勝したドジャースについてコメントした。

番組では冒頭から1時間以上にわたり、ドジャースの4年連続となる地区優勝を特集。大谷翔平投手は敵地のダイヤモンドバックス戦で「1番・DH」で先発出場し、2打席凡退して迎えた第3打席で4試合ぶりの一発となる自己最多タイ54号2ランを放ち、2年連続3度目となるシーズン100打点に到達。山本由伸投手は6回4安打無失点で今季12勝目を挙げて快勝し、投打の柱の活躍で快勝した。

解説で出演した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏は精彩を欠いているドジャースのリリーフ陣の話題に触れ、「大谷選手もシーズン長くやっているとこういった負け方もするよねっていうところは俯瞰して冷静に判断していると思う。ただやっぱり自分の勝ち星がつくかってところで、もどかしさはどこかにあるのかなとは思うんですけど」と大谷の気持ちを代弁。

これに玉川氏が「たとえば、ド素人な聞き方しますよ。先発6人のうち誰かをリリーフの方に、ポストシーズンだけいってもらうっていうのはどうなんですが？」と聞き、五十嵐氏は「いきます。シーハンとカーショーはポストシーズン中継ぎに回るっていうのは話しているので、先発の4人は今のところスネル、山本、大谷、グラスノーになります」と説明。

コメンテーターの元プロ野球選手でタレント・長嶋一茂は「ちょっと野球っぽい話するじゃない。珍しくいいこと言った」と玉川氏のコメントを褒めると、玉川氏は「ド素人ってこういうふうな見方するんですよ」と苦笑いしていた。