Á°¶¶»ÔÄ¹¡È¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡É¤Ë¸µ»ÔÄ¹¡ÖÏÆ¤¬´Å¤¹¤®¤ë¡×¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡ÈÁêÃÌ¾ì½ê¡É¤È¼áÌÀ¤â¡Ä¡Ö»ÔÄ¹¼¼¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Û¤É¹çÍýÅª¡×»ØÅ¦
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾ÎÁûÆ°¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¼ª¤òµ¿¤¦¹ÔÆ°¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±»á¤Ï´´Éô¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤È¿ô¤«·î¤Î´Ö¤Ë10²ó°Ê¾å¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
24ÆüÌë¡¢²ñ¸«¤·¤¿Æ±»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø»ÔÄ¹¤¿¤¸¤¿¤¸Æüµ¡Ù¡Ê»°¸Þ´Û¥·¥ó¥·¥ã¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤ÇÀéÍÕ¸©³ù¥±Ã«»Ô»ÔÄ¹¤ò5´ü19Ç¯Ì³¤á¤¿À¶¿åÀ»»Î»á¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¹ÔÆ°¤ò¡ÖÂç¼ºÂÖ¡×¤È¤·¡¢»ÔÄ¹·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÖÏÆ¤¬´Å¤¹¤®¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼ÁêÃÌ¾ì½ê¤ò¡Ö¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¾®Àî»ÔÄ¹¤Î½¹Ê¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤ÎÊóÆ»¤À¡£Éô²¼¤Ë¤¢¤¿¤ë»Ô´´ÉôÃËÀ¡ÊX»á¡Ë¤È¡¢¶Ë¤á¤ÆÃ»´ü´Ö¤ËÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾ÜºÙ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¼«¿È¤ÏÆÈ¿È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áê¼ê¤Î´´ÉôÃËÀ¤Ï´ûº§¼Ô¡£Æ±»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«¤Ç¡Ö¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ëÁêÃÌ¡×¤ä¡Ö»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤äÂÇ¹ç¤»¡×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÀâÆÀÎÏ¤ËË³¤·¤¹¤®¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêÃÌ¾ì½ê¤ò¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ìò½êÆâ¤Î¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¶¿å»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÄ¹¼¼¤Ë¿¦°÷¤ÎX»á¤ò¸Æ¤ó¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢»ÔÄ¹¼¼¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤¬¤½¤³¤Ç¼¹Ì³¤¹¤ëÉô²°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³°Éô¤Î¿Í¤¬Íè¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤ºÈë½ñ²Ý¤ÎÁë¸ý¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤³¤òÄÌ¤ë¤È¼¡¤Ï¡Ø»ÔÄ¹±þÀÜ¼¼¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î±ü¤Ë»ÔÄ¹¼¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»ÔÌò½ê¤Î»ÔÄ¹¼¼¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÍèµÒ¤Ï»ÔÄ¹±þÀÜ¼¼¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ä¼«¼£²ñÄ¹¤Ê¤É¡¢½ÅÍ×¤ÊµÒ¤Ï»ÔÄ¹¼¼¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹¼¼¤Ï¼êÁ°¤Ë»ÔÄ¹±þÀÜ¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
X»á¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´´Éô¿¦°÷¤¬ÉÑÈË¤Ë»ÔÄ¹¼¼¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆâÌ©¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤éµ¿Ç°¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¶¿å»á¼«¿È¡¢¸½Ìò»þ¤Ë½÷À¤È¤Î¤¢¤é¤Ì±½¤ò²øÊ¸½ñ¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÂÐÎ©¿Ø±Ä¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢»ÔÄ¹¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤Ê¤ó¤éÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤ÇÀ¶¿å»á¤Ï¡¢ÀèÇÚ»ÔÄ¹¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢°ÛÀ¤ÎÍèË¬¼Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï»ÔÄ¹±þÀÜ¼¼¤Ç²ñ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë»ÔÄ¹±þÀÜ¼¼¤ÈÈë½ñ²Ý¤Î´Ö¤Î¥É¥¢¤Ï¾ï¤Ë³«Êü¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÈë½ñ²Ý¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»äÈñ¤Ç¥Û¥Æ¥ëÂå¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡£
¡Ö¾®Àî»ÔÄ¹¤ÏÊÌ¤ÎÃËÀB»á¤È¤â¥Ðー¤Î¸Ä¼¼¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÏÆ¤¬´Å¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡È°¦¤·¹ç¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤¬X»á¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢»ÔÄ¹¼¼¤ÇÌ©ÃÌ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤Û¤É¹çÍýÅª¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¤½¤Î¥Û¥Æ¥ëÂå¤¬Á´¤Æ¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¼«Èñ¤Ç¡¢°ÜÆ°¤Ë¤Ï¸øÍÑ¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¶¿å»á¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÂå¤ò»Ô¤Î¸øÈñ¤ÇÊ§¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»äÈñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸øÍÑ¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ù¥±Ã«»Ô¤Î¾ì¹ç¡¢±¿ÍÑ´ð½à¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¹Ô»ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ÐÌ³¤Î¸å¡¢»ÔÌò½ê¤«¤é¹Ô¤¯»þ¤ÏÊÒÆ»¤À¤±¸øÍÑ¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥ëー¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¤·¤Ë»ÔÌò½ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Îµ¢Ï©¤Ï¸øÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¹Ô»ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¾ï¼±¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê»Ù±ç¼Ô¤È¤Î²ñ¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È¤«¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¼ñÌ£¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÊÒÆ»¤À¤±¸øÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸øÍÑ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËX»á¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Þ¤Ç¸øÍÑ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¾ï¼±¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¹Ô°Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×Èó¾ï»þ¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤Ï»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¼ºÂÖ
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï·²ÇÏ¸©Æâ¤Ë¡ÖµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿9·î10Æü¤Ë¤â¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À¶¿å»á¤Ï¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤ËµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢»ÔÌò½ê¤ËÂÔµ¡¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÔÌò½ê¤«¤éÊâ¤¤¤Æ2Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Ç¤¹¤°ÅÐÄ£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·²¼¤ÇÏ¢Íí¤Î¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¼ºÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢ºÒ³²·Ù²üËÜÉô¤ÎËÜÉôÄ¹¤Ï´íµ¡´ÉÍý´Æ¤À¤«¤é»ÔÄ¹¤Ï»ÔÌò½ê¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÒ³²·Ù²üËÜÉô¤Ï±«¤¬¾¯¤·¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÍÆ°×¤ËºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎËÜÉôÄ¹¤Ï»ÔÄ¹¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2024Ç¯2·î¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ç¼«¸ø¿äÁ¦¤Î¸½¿¦¤òÇË¤ê¡¢Á°¶¶»Ô½é¤Î½÷À¡¢¤·¤«¤â¸©³°½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿·É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¡£º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¤ËµÕÉ÷¤ò¿á¤¤Ä¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤Ïº£¸å¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡Ä
¤â¤Ï¤ä¼Ç¤¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£
¡ÖÀ¤ÏÀ¤Î¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Þ¤Ç»ÔÄ¹¿¦¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À1ÅÀ¡¢»ä¤¬¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é¸«¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ×ÉØ¤Î¥«¥¿¥Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²¾Äê¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤âX»á¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥ªー¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¼çµÁ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¾®Àî»ÔÄ¹¼«¿È¤ÏÆÈ¿È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉÔÎÑ¤È¤·¤Æ·ã¤·¤¯¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î·ÐÎòº¾¾Î¡¢²Æì¸©Æî¾ë»Ô¤Ç¤Ï¸Å¼Õ·Ê½Õ»ÔÄ¹¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÌäÂê¡¢ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤Ç¤â±ÊÌî¹ÌÊ¿Á°»ÔÄ¹¤¬´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î1¤«·î¤À¤±¤Ç¤â»ÔÄ¹¤¬¤é¤ß¤ÎÊ£¿ô¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë»ÔÄ¹¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹¤¬°ìÈÌ¿Í¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Íßµá¤òËþ¤¿¤¹¤È¤¤Ï¤½¤ÎÊýË¡¤Ï½ÏÎ¸¤·¡¢À¤´Ö¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤È¤ë¤Î¤¬Ä¹¤È¤·¤Æ¤ÎÅöÁ³¤ÎÀÕÌ³¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¶¿å»á¡Ë
¡ãÀ¶¿åÀ»»Î¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤¤è¤·¡Ë¡ä 1960Ç¯¡¢¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Îïß·Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¡¢ÊÆ¥¦¥©ー¥È¥ó¥¹¥¯ー¥ëMBA¤ò·Ð¤Æ¡¢³°Ì³¾Ê¤Ø¡£2002Ç¯¡¢Á°»ÔÄ¹ÂáÊá¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿³ù¥±Ã«»ÔÄ¹Áªµó¤ËÁªµó¸¢¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥É¤«¤éÍî²¼»±¸õÊä¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¡£763É¼º¹¤È¤¤¤¦Âç·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£°ÊÍè¡¢5´ü19Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±»Ô»ÔÄ¹¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÄ¹²ñ²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¡£2021Ç¯¡¢Ç¤´üÅÓÃæ¤Ç»ÔÄ¹¤ò¼¤·¡¢½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡Ä¡£