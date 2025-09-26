　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.29　7.57　6.18　7.01
1MO　8.53　6.59　6.70　6.55
3MO　9.16　6.76　7.51　7.27
6MO　9.20　6.90　7.93　7.55
9MO　9.25　6.98　8.27　7.73
1YR　9.28　7.04　8.50　7.90

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.33　9.05　7.06
1MO　7.37　8.12　6.66
3MO　8.47　8.56　7.11
6MO　8.85　8.92　7.35
9MO　9.14　9.16　7.51
1YR　9.34　9.36　7.62
東京時間10:29現在　参考値

来週の米雇用統計などをにらみ、短期ボラが少し上昇傾向。