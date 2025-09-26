通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％台前半、昨日より上昇
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.29 7.57 6.18 7.01
1MO 8.53 6.59 6.70 6.55
3MO 9.16 6.76 7.51 7.27
6MO 9.20 6.90 7.93 7.55
9MO 9.25 6.98 8.27 7.73
1YR 9.28 7.04 8.50 7.90
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.33 9.05 7.06
1MO 7.37 8.12 6.66
3MO 8.47 8.56 7.11
6MO 8.85 8.92 7.35
9MO 9.14 9.16 7.51
1YR 9.34 9.36 7.62
東京時間10:29現在 参考値
来週の米雇用統計などをにらみ、短期ボラが少し上昇傾向。
