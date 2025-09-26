『スター・ウォーズ：ビジョンズ』浪川大輔、石田彰、ファイルーズあい、英語版はアンナ・サワイら参戦 本予告全世界解禁
世界的エンターテインメント「スター・ウォーズ」を題材に、9つのアニメスタジオが独自の“ビジョン”で描くオムニバスアニメ『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3が、10月29日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で日米同時独占配信される。このたび、日本版と英語吹替版それぞれの本予告映像が全世界に向けて公開された。
【動画】日本語によるオリジナル版本予告＆英語吹替版本予告
解禁された映像には、赤と青のライトセーバーが激しく交錯する迫力のアクション、ドロイドと共に旅立つ姿、雪原から姿を現す戦闘ビークルAT-ATなど、「スター・ウォーズ」ファンにはおなじみの名場面を想起させるシーンが次々と登場。「フォースと共にあらんことを」という名せりふも響き、9作品で描かれる物語の世界観を垣間見ることができる。
キャストには、オリジナル版にVolume1から出演している声優のてらそままさき、瀬戸麻沙美、赤崎千夏（※崎＝たつさき）らの続投が決定し、さらに「スタ
ー・ウォーズ」シリーズをはじめ数多くの映画やアニメなどで声優を務める浪川大輔、石田彰、ファイルーズあい、杉田智和、宮野真守、黒沢ともよらの出演が決定。そして、英語吹替版には世界を席巻した大ヒットドラマ『SHOGUN 将軍』で日本人で初めてエミー賞ドラマ・シリーズ部門の主演女優賞を受賞し一躍脚光を浴びたアンナ・サワイらの参戦も決定した。
“フォース”“ライトセーバー”“ドロイド”といったスター・ウォーズらしい要素に、日本アニメ特有の可愛らしさや独自のキャラクター性が融合。まさに「スター・ウォーズ」と日本文化が交わる新たな物語として、世界中から期待が高まっている。
■各作品の日本語・英語主要キャスト情報
▼『The Duel Payback』（製作：神風動画＋ANIMA）
ローニン：てらそままさき（続投）／ブライアン・ティー（続投）
グランド・マスター：浪川大輔／ウィル・シャープ
アネ・サン：本田貴子／スージー・ナカムラ
ケ・ダマ親分：楠見尚己／ジョナサン・リホプ
CZ-D16：川島得愛／ゲイリー・リットマン
▼『彷徨う者たち』（製作：キネマシトラス）
エフ：瀬戸麻沙美（続投）／福原カレン（続投）
シャド＝ラ：野島裕史／マーク・ストロング
ロン：濱野大輝／ライアン・ポッター
リオン：田村睦心／リンカーン・ボニージャ
▼『The Ninth Jedi: Child of Hope』（製作：Production I.G）
カーラ：赤崎千夏（続投※崎＝たつさき）／キミコ・グレン（続投）
テト：石田彰／フレディ・ハイモア
ジューロ：金尾哲夫（続投）／アンドリュー・キシノ（続投）
アンダ：楠大典／メジャー・アタウェイ
ウンダ：高木渉／フランク・トダロ
ジーマ：三木眞一郎（続投）／シム・リウ（続投）
▼『ユコの宝物』（製作：キネマシトラス）
ユコ：寺澤百花／リアム・カールソン
ビリー：豊富満／ハーヴィー・ギレン
ソラ：小市眞琴／ジュリアン・パス・フェドロフ
キツネミミ：松田健一郎／スティーヴ・ブシェミ
グラ：内山夕実／アン・ヤトコ
リク：宮野真守／マクシミリアン・リード
▼『The Smuggler』（製作：TRIGGER）
チタ：前島亜美／エマ・マイヤーズ
アロー：新祐樹／タナー・ブキャナン
ミセス・グリーヌ：羽鳥靖子／ジュディス・ライト
ナレーション：若本規夫／シーン・バーゴス
▼『The Bounty Hunters』（製作：WIT STUDIO)
セブン：ファイルーズあい／アンナ・サワイ
IV-A4(イヴァフォー)： 杉田智和／ロニー・チェン
ジン・シム：小野大輔／ジョセフ・リー
ジェダイ：三石琴乃／キャリー・ケラネン
▼『四枚羽の詩』（製作：プロジェクトスタジオQ）
クラネ：石見舞菜香／ステファニー・スー
ウーパス：豊崎愛生／豊崎愛生
キュシー・バシル提督：安元洋貴／トレバー・デュバル
▼『極楽鳥の花』（製作：ポリゴン・ピクチュアズ）
ナキメ：黒沢ともよ／ソノヤ・ミズノ
マスター：前野智昭／ジェームズ・シー
アマン：佐倉綾音／ヴィクトリア・グレース
ヒキガエル：大塚芳忠／ジョージ・タケイ
▼『BLACK』（製作：デイヴィッドプロダクション）
ストームトルーパー（緑）／三宅健太
ストームトルーパー（赤）／小山剛志
※『BLACK』は英語吹替なし
