俳優の木村文乃（37）が25日、Instagramを更新。2歳の我が子が写る食卓を公開し、反響が寄せられている。

【映像】木村文乃、2歳我が子の顔出しショット

これまでにもInstagramで、「チビうさごはん」と紹介している、子どもに作った食事や、品数豊富な手料理が並ぶ食卓を披露している木村。

1月19日に「ナス入りしょうが焼き」や「シジミのおみそ汁」などの料理越しに写る、子どもの顔出しショットを投稿すると、「可愛すぎる」「大きくなりましたね！」などのコメントが寄せられ、話題になった。

2歳の我が子が写る食卓を公開

9月25日は、「季節の変わり目の気圧にやられ、食欲がなく作る気力もあまりなく焼きナスそうめんなら食べられるかも…と、ナスをグリルに放りこんで焼けるのを待っていたら欲が湧きあれも欲しいなこれもあったらいいなって、こうなりました」とつづり、焼きナス、トマト、きんし卵、残り物のおひたしを乗せたという、冷やし中華風そうめんを公開。

続けて、「チビうさごはん。塩昆布入りひきわり納豆ごはん、鶏の塩焼き、青菜のおひたし、トマトとのりのごまあえ、お魚と野菜のスープチビうさはつぶ納豆派なの忘れてて、ひきわりはべーってされました」と、子どもの好みも明かしている。

さらに、子どもがそうめんに手を伸ばす写真も投稿しており、ストーリーズでは、「青菜好きのドロボウさんが」とコメント。

これらの投稿にファンからは、「こんな美味しそうな料理を食べれるなんて羨ましいです」「愛情を感じます」「青菜どろぼうさんの、おててが可愛すぎます」「だんだん大きくなってますね」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）