櫻坂46四期生による新曲「Alter ego」配信リリース！MVプレミア公開も決定

櫻坂46の新メンバー四期生による新曲「Alter ego」（オルターイゴ）が、9月26日に配信リリースされた。

■「Alter ego」MVが9月26日22時にプレミア公開

さらに、同楽曲のMVが櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELにて9月26日22時からプレミア公開されることが決定した。

11月に乃木坂46・六期生、日向坂46・五期生と共に3グループで開催するライブ公演『新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za』の解禁と同日にリリースが発表され、大きな話題を呼んでいる新曲「Alter ego」。

リリースと同日にMVも公開され、楽曲の全貌が一気に明らかになる。

■リリース情報

2025.09.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Alter ego」

2025.10.29 ON SALE
SINGLE「Unhappy birthday構文」

■【画像】櫻坂46 最新アーティスト写真