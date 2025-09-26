櫻坂46四期生による新曲「Alter ego」配信リリース！MVプレミア公開も決定
櫻坂46の新メンバー四期生による新曲「Alter ego」（オルターイゴ）が、9月26日に配信リリースされた。
■「Alter ego」MVが9月26日22時にプレミア公開
さらに、同楽曲のMVが櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELにて9月26日22時からプレミア公開されることが決定した。
11月に乃木坂46・六期生、日向坂46・五期生と共に3グループで開催するライブ公演『新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za』の解禁と同日にリリースが発表され、大きな話題を呼んでいる新曲「Alter ego」。
リリースと同日にMVも公開され、楽曲の全貌が一気に明らかになる。
■リリース情報
2025.09.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Alter ego」
2025.10.29 ON SALE
SINGLE「Unhappy birthday構文」
