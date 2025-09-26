「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、アシックス<7936.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



２６日の東京市場で、アシックスは為替の円安進行を手掛かりに３日続伸。ただ、チャート上では８月１９日の年初来高値４２８９円と、９月１１日の直近高値４２４１円とでダブルトップを形成しており、上値の重さへの意識が売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、８月１９日に年初来高値まで駆け上がったきっかけは、同月１３日に２５年１２月期通期の連結業績予想を上方修正したこと。パフォーマンスランニング、スポーツスタイル及びオニツカタイガーが国内外で好調に推移するとみて、営業利益の見通しは従来の１２００億円から１３６０億円（前期比３５．８％増）に引き上げた。また、期末配当も従来計画比２円増額の１６円（中間配当１２円をあわせた年間配当は２８円）に修正している。



出所：MINKABU PRESS