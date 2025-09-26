京王電鉄は、ネット銀行サービス「京王 NEOBANK」のポイントプログラムなどを、2025年10月1日（水）からリニューアルします。今回のリニューアルでは、円預金で獲得できる京王ポイントが大幅にアップするほか、他行からの振込入金や公営競技への入金もポイント付与の対象となります。さらに、毎月のプレゼント企画もより魅力的になり、おトクな給与受取キャンペーンも新たにスタートします。京王沿線での生活がもっと便利でお得になる、新たなサービスに注目です。

ポイントがもっと貯まる！「京王 NEOBANK」リニューアル

「京王 NEOBANK」は、2023年9月より京王グループが鉄道グループとして初めて提供を開始した、ネット銀行サービスです。スマートフォンに「京王 NEOBANK」アプリをインストールして必要事項を入力することで、口座開設から預金、振込といった銀行サービスを手軽に利用できます。サービス開始から2周年を迎え、利用者がより便利でお得に感じられるよう、ポイントプログラムやプレゼント特典が大幅に刷新されます。

▼ポイントプログラム一覧

リニューアル（イメージ）

円預金のポイント大幅アップ！対象メニューも拡大

今回のリニューアルで特に注目されるのが、円預金で獲得できる京王ポイントの大幅な増額です。これまで月末残高50万円以上で月々3ポイントだったものが、リニューアル後は10万円以上で4ポイント、500万円以上で200ポイント、1,000万円以上では月最大400ポイント（年間最大4,800円相当）が貯まるようになります。

さらに、新たに「他行からの振込入金」や「公営競技への入金」「スポーツくじの購入」もポイント付与の対象となり、日常的な銀行利用で京王ポイントがさらに貯まりやすくなります。

プレゼント企画もパワーアップ！参加しやすく魅力的な賞品を追加

毎月抽選で100名以上に当たる「オススメ品プレゼント」企画も、より魅力的にリニューアルされます。賞品には新たに「よみうりランドワンデーパス」や「高尾山ビアマウントチケット」などが加わり、京王沿線での楽しみが広がるラインナップとなります。

▼毎月オススメ品プレゼント

プレゼントの内容は変更になる場合があります（イメージ）

また、参加の条件となる月末の預金残高が、これまでの3万円⇒5,000円に引き下げられ、より多くの利用者が参加しやすくなりました。このほか、子ども口座向けの優待券プレゼントには、「よみうりランド」の割引券が追加されます。

2,000ポイントもらえる！おトクな給与受取キャンペーンを開始

リニューアルに合わせて、2025年10月1日(水)〜2026年3月31日(火)の期間で「給与受取キャンペーン」が実施されます。期間中「京王 NEOBANK」で初めて給与や賞与、年金を5万円以上受け取った方を対象に、京王ポイントが2,000ポイントプレゼントされます。これから給与振込口座の変更を検討している方には、またとない機会となりそうです。

ポイントプログラムの刷新で、これまで以上に京王ポイントが貯まりやすくなる「京王 NEOBANK」。プレゼント企画も拡充され、楽しみながらお得に利用できるサービスへと進化しました。この機会に、日常の銀行取引をよりお得にする「京王 NEOBANK」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

（画像：京王電鉄）

