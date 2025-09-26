Number_i神宮寺勇太がパリに降臨！創作の源はメンバーとの密なコミュニケーション

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_iの神宮寺勇太が、『エル・ジャポン』11月号増刊特別版（9月27日発売）の表紙に登場する。

■神宮寺勇太のロングインタビューを『エル デジタル』にも掲載

神宮寺が『エル・ジャポン』のカバーにソロで登場するのは今回が初。

しなやかな美しさで存在感を増し続ける神宮寺が、「ミキモト」のアイコンジュエリーを携えて、光と影が美しく移りゆくパリに降臨。多忙を極める毎日のなかで、創作の源はメンバーとの密なコミュニケーションだと語る。

通常版は5ページ、特別版では通常版に増ページを加えた全9ページにわたって、その魅力を掲載。

また、『エル デジタル』にも神宮寺のロングインタビューを掲載（9月29日10時公開予定）。ELLE公式YouTubeでは、人気シリーズ「最愛NOW」で一問一答に挑戦する（9月30日10時公開予定）。こちらもぜひチェックしよう。

なお、『エル・ジャポン』11月号通常版の表紙は小松菜奈が飾る。

メイン写真：ELLE JAPON November 2025 photo YUKI KUMAGAI

■Number_i神宮寺勇太 インタビュー ※抜粋

■書籍情報

2025.09.27 ON SALE

『エル・ジャポン』11月号

■関連リンク

『エル デジタル』Number_i神宮寺勇太 ロングインタビュー（9月29日10時公開予定）

https://www.elle.com/jp/culture/music-art-book/a66032832/yuta-jinguji-interview-25-09/

ELLE公式YouTube

Number_i OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/number_i

■【画像】パリの街並みを歩く神宮寺勇太

■【画像】『エル・ジャポン』11月号通常版表紙