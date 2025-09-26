ＦＲＯＮＴＥＯ<2158.T>が４日続伸している。この日、１０月２～３日に米国カリフォルニア州サンディエゴで開催される創薬国際展示会「Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ＆Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ＵＳ ２０２５」に初出展すると発表しており、米国でのライフサイエンスＡＩ事業の展開加速を期待した買いが入っている。



同展示会は、創薬・前臨床開発・製剤分野における北米有数の国際カンファレンス。同社は、独自のＡＩ「ＫＩＢＩＴ（キビット）」と創薬研究者及びＡＩエンジニアの知見を融合したＡＩ創薬支援サービス「Ｄｒｕｇ Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ ＡＩ Ｆａｃｔｏｒｙ」（ＤＤＡＩＦ）の展示を行うとともに、取締役／ＣＳＯの豊柴博義氏による講演を行うとしている。



出所：MINKABU PRESS