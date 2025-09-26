

AIにはまだ対応できない、人間の医師が担うべき仕事とは何でしょうか？（写真：nonpii／PIXTA）

名医もヤブ医者も、AIの前では意味を失う──。

診断・治療から介護の現場まで、AIが深く入り込む時代が迫っています。人間にしかできない「寄り添い」や「対話」は残りながらも、人工知能はすでに人間の経験や勘を凌駕しつつあります。AIが医療と介護の未来に、そして究極的には「人間という存在」そのものに、どのような変革をもたらすのか。

ベストセラー『未来の医療年表』の著者、奥真也氏による新刊『AIに看取られる日 2035年の「医療と介護」』より一部抜粋・編集してお伝えします。

人間医師の「聖域」もある

現代において医師が抱えている業務のうち、いまのところ最も「医者らしい仕事」とみなされていることの1つは、患者さんの症状を問診や検査などを通じて調べ、その人の病気を特定することです。

しかしAI医療の時代には、AIが医療ガイドラインを人間よりも的確に参照し、さらに患者さんに生じているある症状と別の症状の組み合わせを、蓄積されている膨大なデータベースのなかのどのパターンに合致しているかを即座に検索できるため、病気の特定に関して人間の医師は太刀打ちできなくなります。

ただ、AI時代に人間医師がありとあらゆる局面でAIのいいなりになってしまうのかといえば、決してそうではありません。医師の仕事のなかの「ある側面」に関してはAIがとって代わることはできず、人間の医師が引き続き主役であり続けます。

そうした仕事は人間医師の「聖域」といえます。

その代表は、症例が非常に希少であるがゆえにガイドラインがまだ整備されていない病気に対する治療戦略の立案、あるいはガイドラインが当てはまらない、極めて例外的なケースへの対応です。

医師が対峙する患者さんのなかには、さまざまな理由により、ガイドライン通りの処置が通用しない例が存在します。

AIのディープラーニングはいずれそうした例外的な患者さんへの対処を可能にしていきますが、AIがそこまでに達しないうちは、人間医師がアドリブで対処しなければなりません。

AIが通じない精神科と終末期医療

例として、精神科はガイドライン通りの診療が通用しない典型的な分野でしょう。

精神科が扱う代表的な症例の1つに、悲惨な事故や事件に巻き込まれた人がその鮮明な記憶を時折フラッシュバックのようによみがえらせてしまい、呼吸困難や吐き気などに襲われる心的外傷後ストレス障害（PTSD）があります。

こうした症状への対処法がまとめられた「PTSD治療ガイドライン」も存在しますが、精神疾患の場合、症状の程度にしても治療の効果にしても個人差が非常に大きいため、どの薬を何ミリグラム処方すれば治るなどということは、とても一概にはいえません。

まず医師が患者さんの訴えに傾聴し、その人に合った治療法を手探りで見つけていかなければいけないのです。

症状がまだ現れていない人に対しても、医師が予防的に処置を下すことが望まれるケースもあるでしょう。

自動車で死亡事故を起こしてしまった加害者が、事故を起こした時点では被害者がどのような状態か目撃していなかったにもかかわらず、自分が相手をひき殺す瞬間を繰り返し想像し、さらにはインターネットの事故画像などをわざわざ閲覧するなどして、想像上の「衝撃の場面」を作り上げてしまうことがあります。

その結果、加害者が事故を起こして何年も経ってからフラッシュバックに悩まされるという例が実際にあるのですが、こうした人を予防的に救うとき、ガイドラインもAIも頼りになりません。

医師が本人とのコミュニケーションを通じて察知するしかないのです。

このような患者さんの置かれている状況を深く理解したうえで、心理面のケアとサポートを行うこと、言い換えれば「寄り添い」の仕事は、何も精神科でだけ必要とされているわけではありません。

たとえば、助かる見込みがない余命数カ月以内と判断された患者さんに対して行う、延命ではなく、QOLの維持を目的とした処置を施す終末期医療（ターミナルケア）の場合、医師使命の多くの部分は、患者さんの身体的、精神的苦痛を緩和し、その人の尊厳を守り、残された時間を穏やかに過ごしてもらうことにあります。

使命を果たすためには、患者さんや家族への適切な情報提供のほか、ときには対等な立場で議論が必要なこともあるでしょう。そうした相手への共感と敬意を基盤とした繊細なコミュニケーションをAIに任せるのは現状では無理です。経験を積んだ人間の医師にしかできません。

ALS患者への「寄り添い」

抗がん剤の選択や、筋萎縮性側索硬化症（ALS）に代表される難病の神経疾患の治療では、マニュアルを超えた判断を迫られることが多々あります。これも人間医師でなければできません。

ALSを発症すると、脳からの指令が筋肉に伝わらなくなり、手足を思ったように動かせなくなる、舌が動かず呂律（ろれつ）が回らなくなるなどの症状が現れ、やがて歩行や食事、呼吸すら自力では困難になります。

その一方で、視力や聴力、身体の感覚などが失われることはありません。身体の自由を徐々に奪われて、最後には瞬き（まばたき）しかできなくなっても、意識は健康だったころと同じように明瞭であり続けることがALSの特徴なのです。

患者さんにとっては大変な苦痛を伴う病気ですが、発症のメカニズムは未だ完全には解明されていません。多くのケースでは完治させる方法もまだありません。

かつてALSの患者さんは、呼吸筋の萎縮により呼吸不全や肺炎になりやすいことから、診断後の平均寿命は2〜3年といわれていました。

しかし近年は、完治は難しくても進行を遅らせる薬が開発されているほか、人工呼吸器の装着（3割の患者さんがつけるとされています）や経管栄養、胃瘻などを行うことで、命を長らえる傾向にあります。

ところが、延命の方法があることで、患者さんとその家族、医師はむしろ難しい選択を迫られます。

たとえ瞬きしかできない状態でも生きたいと願う患者さんもいれば、延命するくらいならば人工呼吸器をつけたくない、あるいは一度はつける選択をしたけれど外してほしいと願う患者さんもいます。

どの処置をどの段階まで施してほしいかはALSの患者さんごとでまったく異なるばかりか、同じ1人の患者さんの心情も激しく揺れ動くことが珍しくないからです。

それゆえALSの対症療法の選択は、医師が患者さんと緊密かつていねいな意思疎通を図りながら決めるしかなく、症状が進んで本人の意思を確認できなくなったら、医師がそれまでの患者さんの言動から真意を汲みとって、療養の方針を決めざるをえないこともあります。

このような重大かつ微妙な判断は、AIにできることではありません。

なおALSに関しては、徳島大学の研究グループが、発症から1年以内の患者さんにビタミンの一種であるメコバラミンを投与したところ、症状の進行を抑える効果があることが確認され、2024年9月、国が正式にALSの治療薬として承認しました。

活性型ビタミンB12の一形態であるメコバラミンは、末梢神経障害の治療薬として活用されてきたものですが、この薬をALS患者に投与しようという発想は通常のロジックからは生まれえないもので、おそらくはALSの治療法の研究を20年以上前から進めていた徳島大学の先生方だから気づけた「何か」が研究の過程ではあったのでしょう。

こうした理を超越したひらめきのような部分も、もしかしたら人間がAIに勝る部分かもしれません。

あえてニセモノの薬を使う

医療機関を受診する人のなかには、実際は病気ではないのに自分が病気なのではないかと思い込み、不安に駆られてやってくる人もいます。

こうした人にただ「あなたは病気じゃありません」と教えるのではなく、安心を提供するための術を知っていることも、AIにはできない人間医師ならではの長所かもしれません。

経験豊富な医師のなかには、問診でも検査でもまったく異常が見つからず、どの角度から検討しても病気ではないものの本人は何かの病気だと思い込んでいる患者さんに対し、あえてビタミン剤のような、特別何かに効くわけではないけれど害にもならない薬を処方する人がいます。

もちろんこれを服用したところで何かが変わることはなく、見方によっては偽薬（プラセボ薬）に近いとさえいえますが、それでも患者さんの側は「薬を処方してもらえた」という事実に納得して安心感を得られて、結果として次の日から元気に暮らせる、ということが往々にしてあるのです。

これは精神科外来でも見られる風景です。

悩みを抱えている若者が抗うつ剤を処方してほしいと来院したものの、医師から見ればその若者が処方を要するレベルの症状であるとは考えられず、安易に抗うつ剤などを処方して活動に制限が起こることを避けたい、というケースが多々あります。

そうした場合も、状況によっては、偽薬を処方して様子を見ることがあります。

患者の本質を見抜けるのは人間

ガイドラインにも、医師が病気でないと診断した場合、投薬はしなくてもかまわないが、ほかの方法で患者さんの精神面のバックアップはしたほうがよいと書かれています。





プラセボ薬処方でこの精神面のバックアップを行えるのは、経験を積んだ人間の医師が、患者さんの抱える問題の本質を見抜くからこそできる一種の裏技であって、これもAIにはできません。

何の効能もない文字通りの偽薬であれば、わりと簡単に買えます。「プラセボ薬」「偽薬」などと検索すると、麦芽糖を主原料とする有効成分ゼロ、有害成分もゼロで外見は医師が処方する薬にそっくりな偽薬が、30錠1000円程度で売られているのです。

偽薬は映画やドラマの撮影などで使われることもあるようですが、認知症患者を介護する家族が買い求めることも多いようです。

認知症の家族が薬を飲んだことを忘れて、同じ薬を1日に何度も飲みたがるような場合にこうした偽薬を与え、納得してもらうというような使い方です。

（奥 真也 ： 医療未来学者・医師）