「ヒルトン名古屋」と「お肉の専門店スギモト」が初コラボ！手みやげにもぴったりな、名古屋らしいプレミアムご当地カレーが新発売
日本のホテルとして初めてカレービュッフェを実施したカレービュッフェ発祥の地「ヒルトン名古屋」が、創業125年を迎える名古屋の老舗「お肉の専門店スギモト」とコラボした「黒毛和牛と八丁味噌のビーフカレー」を発売。2025年9月24日から、1階「カフェ 3-3 アーティサンスイーツ & ベーカリー」でレトルトカレー(1000円)として販売する。
【写真】大きめにカットされた黒毛和牛は存在感抜群！
■隠し味の八丁味噌がコクをプラス
カレールーは、ヒルトン名古屋の伝統的なスパイス使いが光る、香り・旨味・刺激が三位一体となった仕上がり。メイン具材の黒毛和牛は、肉のプロであるスギモトが煮込み料理に最適な部位を厳選している。表面の脂を丁寧にトリミングしてから直火でじっくりとソテーした牛肉は噛むほどに味わい深く、引き出した旨味を余すところなくカレーに溶け込ませた。隠し味として加えた愛知の老舗ブランド「カクキュー」の八丁味噌が、いつまでもあとを引くようなクセになる味わいを生み出している。
ヒルトン名古屋のシェフ陣を率いる総料理長の佐藤弘二さんは、スギモトのスタッフとともに何度も試作を重ねてレシピを開発。「ヒルトン名古屋の歴史とスギモトの技術、そして名古屋の食文化が融合した、地域密着型のプレミアムカレーが完成しました」と自信を覗かせる。
洗練されたパッケージデザインもポイント。黒字にゴールドをあしらい、伝統と格式を表現した。レトルト袋は蒸気抜き仕様なので、電子レンジで簡単に調理可能。手軽にホテルクオリティを楽しめ、新たな名古屋みやげとしても注目を集めそうだ。
■カフェやレストランビュッフェでも味わえる！
同商品は、「カフェ 3-3 アーティサンスイーツ & ベーカリー」のイートインメニューやオールデイダイニング「インプレイス 3-3」のレストランビュッフェとしても展開される。イートイン(2300円)は、カレーにサラダとコーヒーまたは紅茶が付く。提供時間は、毎日10時30分から20時(LO19時30分)まで。
1階のオールデイダイニング「インプレイス 3-3」で開催中のオータムランチ&ディナービュッフェ「秋の森のプライベートテーブル」では、2025年9月27日(土)から11月5日(水)の土日祝限定で「黒毛和牛と八丁味噌のビーフカレー」が日替わりカレーのひとつとして登場。50種類以上の秋メニューと共に、新しい名古屋名物カレーを楽しんでみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
