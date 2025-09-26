Snow Man『それスノ』“完コピダンス”でIVE、Travis Japanと三つ巴の現役グループ対決
9月26日の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）にて、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」が放送。Snow Man、IVE、Travis Japanによる、完コピダンス史上初の現役グループ対決が繰り広げられる。
■今回も完コピ超えのダンスが続出！
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。
今回は、世界中で話題のK-POP最強グループ、IVEと、Snow Manの事務所の後輩で世界レベルのダンススキルを持つTravis Japanが、メンバー全員で参戦。完コピダンス史上初の、現役グループ同士の三つ巴決戦を繰り広げる。
今回も完コピ超えのダンスが続出。大先輩・嵐の神曲「Turning Up」では、渡辺＆向井 vs ガウル＆レイ vs 七五三掛龍也＆吉澤閑也による、バチバチのダンス対決が展開。
さらに、Snow Manの激ムズ曲「EMPIRE」では、目黒 vs ユジン vs 松田元太がガチンコ勝負。BLACKPINKの大ヒット曲「Kill This Love」では、ラウール vs ウォニョン vs 宮近海斗がプライドをかけた対決でセクシーなダンスを披露する。
■ご本人コラボに、きゃりーぱみゅぱみゅが初登場
さらに、ご本人コラボでは、きゃりーぱみゅぱみゅが初登場。2013年に発売された大人気曲「にんじゃりばんばん」を、深澤 vs レイ vs 松倉海斗がご本人とコラボダンス。激ムズ曲を本人と一緒に完コピできるのか!? グループのプライドをかけた熱いダンスバトルは必見だ。
■【画像】ガチンコのダンス対決の様子
(C)TBS
■番組情報
TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』
09/26（金）18:30～20:55 ※19:00時までは一部地域
出演：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）
IVE（イソ、ウォニョン、ガウル、ユジン、リズ、レイ）※50音順
Travis Japan（川島如恵留、七五三掛龍也、中村海人、松倉海斗、松田元太、宮近海斗、吉澤閑也）※50音順
ご本人ゲスト：きゃりーぱみゅぱみゅ
審査員：TAKAHIRO
