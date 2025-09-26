食楽web

残暑が体にこたえる日々。そんなときは、少し気分を変えて日常を離れたくなります。私のお気に入りは、喫茶やカフェをめぐりながら、その空間ごとに漂う時間を楽しむこと。今日は新橋駅前にそびえるニュー新橋ビルへ足を運びました。

駅前の雑踏を抜けて3階に上がると、昭和にタイムスリップしたような不思議な空間『カトレア』があります。1976年創業の老舗喫茶。扉を開けると、昔のホテルラウンジを思わせる広々とした店内が迎えてくれました。

白いBOXソファや大理石のテーブル、重厚な照明。モダンでありながらも、どこか懐かしさを感じさせる佇まいは、長い年月を経てなお魅力を放ち続けています。

そして全席喫煙可というルールのもと、タバコをくゆらせながら過ごすおじさまたちの姿。20歳未満は入店禁止という“完全大人仕様”の空間は、現代ではむしろ希少で、昭和を彷彿とさせるこの光景が妙に心地よく感じられます。

暑い日にぴったりのレモンスカッシュ

この日の目的は「レモンスカッシュ」700円

ころんとした丸みのあるグラスに注がれた一杯は、レモン1個分を搾ったフレッシュな酸味が特徴。シロップは別添えなので、酸っぱさをキュッと楽しむもよし、甘さを加えて好みのバランスに仕上げるもよし。

ひと口飲めば、きゅっとした酸味が火照った体をスッと冷ましてくれる。残暑の厳しい午後に、これ以上ないご褒美です。

雑多な新橋の真ん中で、少し勇気を出してビルの3階へ。そこには、喧騒を忘れさせてくれる“非日常の喫茶時間”が待っていました。仕事の合間にひと息つくのも良し、あえて予定のない日にのんびり過ごすのも良し。

喫茶『カトレア』の一杯のレモンスカッシュは、大人だけが楽しめる贅沢な時間を与えてくれます。

（撮影・文◎畠美奈子）

●SHOP INFO

店名：カトレア

住：東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル 3F

営：10:30～21:00

休：土・日曜、祝日

※全席喫煙可、20歳未満は入店不可