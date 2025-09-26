株式会社ヌルは、カメラバッグブランド「MOUTH」の新製品として、阪神タイガースとコラボレーションした「FLEX MULTI Tigers CAP」を9月26日（金）に発売する。価格は5,500円。

カメラでの撮影時にレンズと干渉しにくい短めのツバに、形状を保持する樹脂ワイヤーを内蔵した「FLEX MULTI CAP」がベース。阪神タイガースのロゴを前面に刺しゅうしている。

素材には、撥水加工が施されたナイロン生地「東レ スタナータッサー」を採用。中綿には防臭・抗菌・制菌機能を備えた「東レ セベリス」、縫い糸には静電気の発生を抑える「E-guard」を使用している。

頭周りは約55～61cmに対応するフリーサイズで、ドローコードによる調節が可能。

カラーバリエーションは、アズキ、ベージュ、ブラック、ホワイト、チャコール、ディープネイビー、ネイビー、ホワイト/ブラック。さらにWeb限定のオレンジ、ホワイト/ディープネイビー、ブラック/オレンジを用意する。

重量は約35g。

アズキ

ベージュ

ブラック

ホワイト

チャコール

ディープネイビー

ネイビー

ホワイト/ブラック