【台風情報】ダブル台風の今後は？ 台風19号(ノグリー)と台風20号(ブアローイ)の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速60メートル予報 全国の今後の天気を画像で 気象庁
■台風19号(ノグリー)
2025年9月26日10時10分発表
26日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本の東
中心位置 北緯31度50分 (31.8度)
東経153度50分 (153.8度)
進行方向、速さ 南南西 ゆっくり
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 北西側 500 km (270 NM)
南東側 330 km (180 NM)
27日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯31度35分 (31.6度)
東経155度40分 (155.7度)
進行方向、速さ 東 ゆっくり
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 165 km (90 NM)
28日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯34度50分 (34.8度)
東経162度30分 (162.5度)
進行方向、速さ 東北東 30 km/h (16 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 南東側 320 km (175 NM)
北西側 270 km (145 NM)
29日9時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 アリューシャンの南
予報円の中心 北緯43度20分 (43.3度)
東経172度35分 (172.6度)
進行方向、速さ 北東 55 km/h (29 kt)
中心気圧 974 hPa
最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 南東側 480 km (260 NM)
北西側 410 km (220 NM)
■台風20号(ブアローイ)
2025年9月26日9時50分発表
26日9時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピン
中心位置 北緯12度10分 (12.2度)
東経122度55分 (122.9度)
進行方向、速さ 西 35 km/h (20 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 北東側 390 km (210 NM)
南西側 165 km (90 NM)
26日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯13度30分 (13.5度)
東経120度05分 (120.1度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
27日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度40分 (14.7度)
東経116度30分 (116.5度)
進行方向、速さ 西北西 35 km/h (18 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
28日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度10分 (16.2度)
東経110度35分 (110.6度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
29日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯18度55分 (18.9度)
東経106度20分 (106.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 370 km (200 NM)
30日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯20度10分 (20.2度)
東経102度55分 (102.9度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
予報円の半径 320 km (175 NM)
■全国の今後の天気
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2191645?display=1