■台風19号(ノグリー)

2025年9月26日10時10分発表

26日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日本の東
中心位置    北緯31度50分 (31.8度)
東経153度50分 (153.8度)
進行方向、速さ    南南西 ゆっくり
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域    北西側 500 km (270 NM)
南東側 330 km (180 NM)

27日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯31度35分 (31.6度)
東経155度40分 (155.7度)
進行方向、速さ    東 ゆっくり
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 165 km (90 NM)

28日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯34度50分 (34.8度)
東経162度30分 (162.5度)
進行方向、速さ    東北東 30 km/h (16 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    南東側 320 km (175 NM)
北西側 270 km (145 NM)

29日9時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    アリューシャンの南
予報円の中心    北緯43度20分 (43.3度)
東経172度35分 (172.6度)
進行方向、速さ    北東 55 km/h (29 kt)
中心気圧    974 hPa
最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    南東側 480 km (260 NM)
北西側 410 km (220 NM)

■台風20号(ブアローイ)

2025年9月26日9時50分発表

26日9時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピン
中心位置    北緯12度10分 (12.2度)
東経122度55分 (122.9度)
進行方向、速さ    西 35 km/h (20 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域    北東側 390 km (210 NM)
南西側 165 km (90 NM)

26日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯13度30分 (13.5度)
東経120度05分 (120.1度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)

27日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯14度40分 (14.7度)
東経116度30分 (116.5度)
進行方向、速さ    西北西 35 km/h (18 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)
暴風警戒域    全域 190 km (105 NM)

28日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度10分 (16.2度)
東経110度35分 (110.6度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (165 NM)

29日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯18度55分 (18.9度)
東経106度20分 (106.3度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 370 km (200 NM)

30日9時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯20度10分 (20.2度)
東経102度55分 (102.9度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
予報円の半径    320 km (175 NM)

■全国の今後の天気

