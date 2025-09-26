空き缶の糸電話がハイテクになった。

世間では最新型のスマートフォン発売が話題ですが、小さい子どもを持つ親なら我が子にスマホを与えるかどうか？ もし与えたらどのように使い方を説明して、どこまで制限を設けるか？ という身近なことの方が大事だったりします。

生声でおしゃべりってイイよね

得体の知れない人と仲良くなっていないか？ 勉強もせず動画やゲームで時間を溶かしていないか？ といった心配は、昔ながらの電話で解決。

子ども向けのWi-Fi電話「Tin Can」は、同機種を持っている友達や家族となら無料で通話が楽しめる、オールドスクールなソーシャルネットワーク機器です。

無線と有線のバランス

デザインは昔ながらの空き缶糸電話を模して、レトロっぽさが感じられます。でも、使い方はプッシュダイヤル電話と一緒。電話線は不要で、Wi-Fi接続とコンセントから給電するだけ。

本体と受話器はあえて有線なので、子どもは落ち着いて通話することになります。ケーブルでつながっていれば、どこかになくすこともないでしょうね。

留守電と短縮ダイヤル×4もあります。ホントに昔の固定電話ですね。

ヘンな電話はかかって来ない

親がアプリで承認した相手のみ通話ができるので、迷惑電話が来ることもなし。「Tin Can」同士は「Can 2 Can」プランにより無料で話せますが、普通の電話相手（要承認）は月額9.99ドルの「パーティーライン」プランで通話ができます。

時間設定でサイレントモードにすると、通話ができなくなります。だけどもし緊急事態が起これば、サイレントでも状態でも911（日本の110番や119番）にかけられて安心です。

電話に慣れる練習にも

開発者たちが子どもたちに使わせてみたら、大喜びだったのだそうな。まだ自分のスマホを持っていなければ、初めてもらった自分だけの電話はうれしいと思います。

親としても、親同士で遊ぶ約束を連絡し合わなくても良いのは大助かり。私たちはスマホに何でも詰め込んできましたが、何でもできないほうが良いって場合もありますよね。

日本だとLINEの無料通話でお喋りができますが、手軽なテキストと感情表現ができるスタンプを使ったやり取りが基本ですよね。なので社会人になると電話の応対がコワい…なんて人も出てくるワケです。

みんなで買えば安くなる

ちなみに「Tin Can」は北米発ですが、イギリスでは子どもにスマホを持たせる年齢を高めるムーブメントが起きているそうな。

1台買うと75ドル（約1万1200円）で、2台だと70ドル（約1万400円）、3台だと65ドル（約9,700円）という値引きっぷりなので、イギリスおよび世界中で売れるかもしれません。

