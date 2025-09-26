ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場。4回の第3打席に今季54号を放ち、チームの大勝（8ー0）に貢献した。

この一戦でドジャースは4年連続となる地区優勝が決定。試合後にはシャンパンファイトなどが行われ、大谷は同僚らと喜びを分かち合った。



■2年連続“自己最多”54号アーチで新記録

大谷翔平、自己最多タイ54号2ラン！

チームの地区優勝がかかった試合で大谷の一発が飛び出した。4ー0のリードで迎えた4回、1死三塁のチャンスで大谷は相手2番手ナビル・クリスマット投手の3球目低めのチェンジアップをすくい上げた。打球は右中間スタンドに設置されたプールに水飛沫をあげて着弾。飛距離406フィート（約123.8メートル）の一発は、本塁打王に輝いた昨季と並ぶ自己最多タイの54号2ランとなった。これでシーズン101打点とした大谷は、2年連続3度目の100打点にも到達した。大谷の一発を現地メディア『FOX SPORTS』は「スプラッシュショット！オオタニの54号アーチがプールに着地」と報道。大谷は2年連続で自己最多となる54号を記録し、ドジャースに移籍後2シーズンで108本塁打を放ったことについて、メジャーリーガーが球団に所属した最初の2年間で放った本塁打数で、“野球の神様”ベーブ・ルース（1920-21年、ヤンキースで113本塁打）、アレックス・ロドリゲス（2001-02、レンジャーズで109本塁打）に次いで、史上3番目に多い記録だと紹介した。ナ・リーグMVPで最有力候補とされる大谷。残り3試合で新たな記録を更新するか。引き続き注目したい。





