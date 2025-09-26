26日11時現在の日経平均株価は前日比26.79円（-0.06％）安の4万5728.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1236、値下がりは327、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は80.53円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が70.91円、アドテスト <6857>が37.82円、ディスコ <6146>が17.09円、中外薬 <4519>が17.02円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を18.84円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が18.06円、ファストリ <9983>が17.83円、富士フイルム <4901>が14.28円、テルモ <4543>が12.02円と続く。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は不動産で、以下、鉱業、その他製品、証券・商品と続く。値下がり上位には医薬品、非鉄金属、電気機器が並んでいる。



※11時0分3秒時点



