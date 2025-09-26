BUDDiiSの写真集、写真集ジャンルで1位【オリコンランキング】
9人組ダンスボーカルグループ・BUDDiiSの写真集『BUDDiiS 1st PHOTO BOOK with Buddy』が、26日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」で週間売上3.1万部（3万922部）を記録。1位を獲得した。
【画像】ぎゅっと集まり笑顔！10人で爽やかな表情をみせるBUDDiiS
BUDDiiSは、スターダストプロモーション所属の新人・若手俳優で構成された「EBiDAN」内のダンスボーカルグループ。メンバーは、FUMINORI・KEVIN・MORRIE・SEIYA・YUMA・SHOW・TAKUYA・FUMIYA・SHOOTで構成されている。
本作は、結成5周年を記念した写真集でオーストラリア・ケアンズで撮影された。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年9月29日付：集計期間：2025年9月15日〜21日＞
