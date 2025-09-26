【スタバ新作】秋の定番『パンプキン スパイス ラテ』今年も登場 モンブランやアップルパイも
スターバックスが、秋の定番ビバレッジ『パンプキン スパイス ラテ』を29日から全国の店舗で発売する。アメリカをはじめ海外で毎年人気を集め、日本でも根強いファンが多い限定商品だ。さらに、同日にはモンブランやアップルパイなど、秋の味覚を盛り込んだフードメニューも登場する。
【画像】絶対美味いやつ…大粒マロンが乗った『手しぼり栗のモンブラン』
『パンプキン スパイス ラテ』は、かぼちゃのピューレにシナモン、ジンジャー、ナツメグ、クローブなどを加えたパンプキンスパイスフレーバーソースに、エスプレッソとスチームミルクを合わせた一杯。仕上げにホイップクリームとナツメグをのせ、リッチでクリーミーな味わいに仕上げている。
さらに、好みに合わせたカスタマイズも提案されている。甘党には「キャラメルソース×ホワイトモカシロップ追加」、大人の味わいを楽しみたい人には「エスプレッソショット追加×無脂肪ミルクに変更」、スパイス好きには「シナモン追加」が推奨されている。
また同日からは、秋限定のフード『手しぼり栗のモンブラン』（590円／税込・店内価格）が登場。大粒のマロンをトッピングし、ホワイトチョコ味のクランブルやマロンムースを重ね、仕上げにひとつずつ手作業でペーストを絞った一品だ。そのほか、紅玉とふじの2種類のリンゴを使用した『青森県産2種のりんご カスタードアップルパイ』（600円／税込・店内価格）、栗の甘露煮を入れた『マロンパウンドケーキ』（390円／税込・店内価格）もラインナップされる。
■『パンプキン スパイス ラテ』
＜持ち帰り＞Short \530 / Tall \570 / Grande \614 / Venti \658
＜店内利用＞ Short \540 / Tall \580 / Grande \625 / Venti \671
◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
◆販売期間：2025年9月29日（月）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
