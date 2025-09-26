「1人1本」は買うべきかも！【ユニクロ】今、売れている♡「即戦力パンツ」

SNSでもたびたび話題にあがるなど、【ユニクロ】にはデイリーに頼れる名品パンツがずらり。タックパンツやジーンズなどラインナップも豊富に揃い、シンプルながら今のムードも押さえたデザインも魅力になっています。そこで今回は、1本持っておけばすぐに秋コーデの味方になってくれそうな「即戦力パンツ」を特に人気のアイテムからピックアップしてご紹介します。

心地よさもきれい見えも両立できそう

【ユニクロ】「クレープジャージーストレートパンツ」\2,990（税込）

さらりとした落ち感がきれいなストレートパンツ。動きに合わせてゆるやかに揺れるシルエットが、大人の装いに上品さをプラスします。ウエストは内側ゴム仕様でラクなのにすっきりとした印象。ドライ機能付きで快適に過ごせそうなのも、この季節のデイリー使いにうれしいポイントです。

体型カバーも狙えそうなトレンドシルエット

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

シルエット次第で印象が大きく変わるジーンズ。今季迎えるなら、ゆるっとしたラインが今っぽいバギーシルエットをチェックしてみて。外側に丸みをつけた立体感のあるデザインが脚まわりをすっきり見せ、シンプルなトップスに合わせるだけでコーデがこなれた印象に。秋はジャケットを合わせたきれいめMIXなスタイルも素敵です。

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\1,990（税込・セール価格）

きれいめ派にぴったりな、ポリエステルメインの上品フレアパンツ。ストレッチ素材のおかげで立ったりしゃがんだりという日常動作も快適に行えそうです。センタープレスで縦ラインを強調するほか、公式サイトによると「フレアの始まる位置を高くしているのでひざ下が長く見える」とのことで、スタイルアップ効果にも期待大。

大人気パンツはイロチ買いするのもありかも

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

バズりパンツとしてSNSなどでも長く人気継続中のタックワイドパンツ。筆者も色違いで愛用していて、まわりでも愛用者多数の一本です。タックが生み出す立体感で腰まわりをさりげなくカバーし、センタープレスがすっきりとしたシルエットに整えてくれるのもうれしいポイント。豊富なカラーバリエーションだから、すでに持っている人も新しいカラーを迎え入れたくなるはず。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K