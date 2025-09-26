ドジャースは２５日（日本時間２６日）に敵地アリゾナでのダイヤモンドバックス戦に８―０で勝利し、４年連続２３回目のナ・リーグ西地区優勝を果たした。先発した山本由伸投手（２７）は６回４安打無失点の好投で１２勝目（８敗）をマーク、日本選手７人目のシーズン２００奪三振を達成した。試合後、クレイトン・カーショー投手（３７）とフレディ・フリーマン内野手（３６）が絶賛した。

開幕投手を務めた山本は先発陣で唯一、１年間フル回転した。３０試合に先発して１２勝７敗、防御率２・４９はナ・リーグ２位、被打率１割８分３厘は同１位、ＷＨＩＰ（１イニングあたりに許す走者数）０・９９は同２位タイだ。

バックで守っているフリーマンは「数字を見れば一目瞭然だよ。防御率２・５０未満、ＷＨＩＰ１未満、２００奪三振以上。彼がやったことは本当に信じられないレベルだ。去年はケガで３か月離脱して、その後ポストシーズンで見せた投球を考えてもね」と目を丸くしている。

本来ならサイ・ヤング賞候補と騒がれる成績だが、今季はパイレーツの怪物右腕スキーンズが大本命。３２試合で１０勝１０敗だが、これは打線の援護がないため防御率１・９７はメジャートップ、ＷＨＩＰはリーグ１位の０・９５、２１６奪三振はリーグトップタイとまさに怪物級の活躍だ。

レジェンド左腕のカーショーは「ヤマは本当にすごい。今日もまた圧倒的なピッチングだった。スキーンズが素晴らしいシーズンを送ったのは間違いないし、サイ・ヤング（賞）を取るのは当然かもしれない。でもヤマだってそれに匹敵するか、それ以上だ。彼がうちのチームにいてくれて本当にうれしい」と大絶賛した。

シャンパンファイトで喜びを爆発させていた山本。３０日（日本時間１日）に開幕するポストシーズンでもエースとして全力投球する。