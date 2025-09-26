「SOU・SOU」から防水・防寒の秋冬ブーツ『ネオプレン Y. ブーツ』が新登場

京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」から、2025-2026 年秋冬の洋装ライン新作「ネオプレン Y. ブーツ」が登場。

本アイテムには、スウェットスーツにも使われる完全防水・防寒の合成ゴム素材「ネオプレン」が使用されています。「ネオプレン」は、優れた伸縮性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性が特徴で、履くことで自然と足元が温まり、保温性にも優れているため、寒い季節の足元にもおすすめ。

SO-SU-U ブラック × ホワイト、SO-SU-U ブラック × ブラックの２種のラインナップ。

ソールのサイドには刀をイメージしたシャープなラインがあしらわれ、靴底には“SO-SU-U” がギュッと並んだSOU・SOU ならではの意匠が施されています。

「京都デザイン賞2023」（（公社）京都デザイン協会主催）で京都商工会議所会頭賞を同時受賞した「サイドゴア革足袋」に次ぐ、シンプルながらSOU・SOU らしい和のエッセンスを取り込んだブーツとなっています。

「ネオプレン Y. ブーツ」は2025 年9 月25 日（木）から予約販売がスタートしています。価格は23,900 円( 税込)です。

ネオプレン Y. ブーツ 詳細

価格：23,900 円( 税込)

サイズ：22.0 〜 28.0 (cm)※1cm 刻み素材

本体表面： ポリエステル 82％ ポリウレタン 18％

底／合成ゴム

製造国：日本

SOU・SOU『ネオプレン Y. ブーツ』