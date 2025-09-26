「50奪三振以上」「複数回先発登板」した選手の本塁打ランキングが異質

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4回にメジャー自己最多に並ぶ54号2ランを放った。この一発で、大谷にしか作れない記録をいくつも更新している。

4-0で迎えた4回1死三塁、大谷はクリスマットが投じた低めチェンジアップに反応した。右手だけでスイングしたような形だったが、手ごたえ十分の様子で確信歩き。打球は右中間にあるプールに飛び込む54号となった。

大リーグ公式のサラ・ラングス記者は自身のXに「50個以上の三振を奪った投手のシーズン本塁打ランキング」を紹介。見事に「大谷だけ」しか作れない記録となっている。

2025年 ショウヘイ・オオタニ：54

2021年 ショウヘイ・オオタニ：46

2023年 ショウヘイ・オオタニ：44

2022年 ショウヘイ・オオタニ：34

2018年 ショウヘイ・オオタニ：22

また「複数回先発登板した投手のシーズン本塁打ランキング」にも並ぶのは大谷だけだ。投打の双方を高いレベルでこなす大谷の異質性が露わとなった。

（THE ANSWER編集部）