雑誌「MORE」休刊へ 1977年に創刊「突然のご報告ではありますが」
【モデルプレス＝2025/09/26】雑誌「MORE」（集英社）が、2025年9月26日発売「MORE Autumn 2025」号をもって、休刊することがわかった。26日、同誌の公式サイトにて発表された。
編集部は「突然のご報告ではありますが、本日、2025年9月26日発売『MORE Autumn 2025』号をもちまして雑誌『MORE』の刊行をいったん休止することになりました」と発表。「1977年の創刊以来、長きにわたり、読者のみなさまにご支持いただき、心より感謝申し上げます」と感謝の思いを記した。
また、「地方創生をテーマに展開してまいりました『MORE JAPAN』プロジェクトは、今後も形を変えて継続いたします」と報告。「今後は『MORE JAPAN by SHUEISHA』として、集英社が刊行する雑誌・WEBメディア・SNSを通じ、より幅広く日本各地の魅力を発信する取り組みへと拡大してまいります」と伝え、「最後に読者のみなさま、スタッフ及びお力添えくださったすべての方々に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました」と結んだ。（modelpress編集部）
