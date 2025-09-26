「工場でネジ」が職業差別発言だとして炎上…お笑いコンビ・ニューヨークが「かわいそう過ぎる背景」

「なんで俺らそんなまだ炎上してないの？」と言った矢先に

９月21日にお笑いコンビ『ニューヨーク』のオフィシャルユーチューブ『ニューヨークのニューラジオ』での発言が職業差別と誤解され、SNSなどで炎上している。

きっかけは先日、お笑いコンビ『チョコレートプラネット』が

〈素人がSNSをやるな〉

と発言したことで謝罪に追い込まれ丸坊主にした話題を取り上げたことからだ。

屋敷裕政（39）が

〈あんなもうラジオみたいな中のノリみたいな発言で炎上するなら、なんで俺らそんなまだ炎上してないの？ このラジオ〉

と言うと、嶋佐和也（39）が

〈あれがあんな炎上されたらもうちょっとね。ラジオとかもできなくなってきちゃうね〉

と賛同した。そんななかで、炎上しやすい世の中になった理由として、屋敷は幻冬舎の編集者・箕輪厚介氏が話していたこととして、

〈もう今って、なんか例えば工場でネジ作るとか、要はなんか“これって何の意味あるんやろう？”って、わからんまま働いとる人がほとんどなんですって。だから自分で生産したものが消費者に届いて喜んどるみたいな想像ができひん状態のまま働いてる人が多い〉

と、紹介したうえで、

〈そういう人は、すごい他人の人生に自分を投映させる方が多い。だから推し活とか、すごい推しを作って、その人が売れるサマを見て、すごい喜んだり。逆にその人がスキャンダルとかで下がると、すごい悲しんだり、自分ぐらい凹むんですって。で、逆に他人の人生が落ちることで、生きてる実感を得られる人も多いから、炎上とかスキャンダルとかで売れとった人が、ちょっと落ちるみたいなんがたまらん人が増えてる〉

と、話した。

この発言は屋敷が箕輪氏の発言を引用するかたちで、“こんな意見もある”的に話したものだった。

炎上したのに動画はたったの6.7万回再生

だが、ネット上では屋敷が“ネジなどを作る人が炎上させている”と話したように捉えられ、SNSや動画のコメント欄には

〈友人がネジ工場で働いている。職業差別はやめてください〉

〈ネジを作っている人に敬意を持てない人っているんだなぁ〜、その感覚全然わからない〉

などと批判の声が多数、上がった。

とくに荒れたのはXと掲示板『５ちゃんねる』だ。あるITジャーナリストによれば、

「例えばXで300万インプ以上見られている投稿は、問題となっているニューヨークのYouTube動画に飛ぶようにみせて、クリックするとなぜか自前のニュースサイトに行ってしまう。記事を読むと、箕輪氏の名前は出てこないで、屋敷さんが自分の意見として言っているように書かれている。それがリポストでどんどん拡散され、今回の騒動になってしまったんでしょうね」

と分析する。

不思議なことに、SNSで屋敷の発言は炎上しているのにもかかわらず、問題のYouTube動画はたった6.7万回（９月25日現在）しか再生されていない。これは彼らの普段の再生回数からみても低いほうだ。

例えば、７月に埼玉県戸田市議会議員の河合ゆうすけ氏（44）に対する“いじめられっ子”発言で千原せいじ（55）が炎上した際は、その動画は10日ほどで140万回も再生されている。それを考えると、とても炎上している動画の再生回数とは思えない。

「発言を切り取られたXの投稿を見た人たちが、ほとんどニューヨークの動画を見ないでコメントし、拡散したということでしょう。最近は千原せいじさんやチョコレートプラネットさんなど、吉本芸人さんがネット上で物議を醸している。ネット民の中にはその流れに乗って、“吉本なら叩いていい”と思っている人が一定数いるということでしょう。でも、こんな形で切り抜かれて拡散し、炎上してしまうと、プロダクションとしてはどう対策していいのかわからない。吉本の関係者も頭を抱えていましたよ」（前出・芸能プロ関係者）

動画では〈いつ炎上するのかわからないので、セカンドライフを考えないといけない〉と話していたニューヨーク、皮肉にもこんな形で切り抜かれて、炎上するとは思ってもみなかったはずだ――。