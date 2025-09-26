Snow Man・Travis Japan・IVE「それスノ」完コピダンス史上初の現役グループ対決 “ご本人コラボ”も
【モデルプレス＝2025/09/26】9月26日のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP」（よる6時30分〜※よる7時までは一部地域）は、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」を放送する。
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。今回は、世界中で話題のK-POP最強グループ・IVEと、Snow Manの事務所の後輩で世界レベルのダンススキルを持つTravis Japanが、メンバー全員で参戦。完コピダンス史上初の、現役グループ同士の三つ巴決戦を繰り広げる。
今回も完コピ超えのダンスが続出。先輩・嵐の神曲「Turning Up」では、渡辺翔太＆向井康二vsガウル＆レイvs七五三掛龍也＆吉澤閑也のバチバチダンス対決。さらに、Snow Manの激ムズ曲「EMPIRE」では、目黒蓮vsユジンvs松田元太のガチンコ対決。BLACKPINKのヒット曲「Kill This Love」では、ラウールvsウォニョンvs宮近海斗がプライドをかけた対決でセクシーなダンスを披露する。
さらに、ご本人コラボでは、きゃりーぱみゅぱみゅが初登場。2013年に発売された人気曲「にんじゃりばんばん」を、深澤辰哉vsレイvs松倉海斗が本人とコラボダンス。激ムズ曲を本人と一緒に完コピできるのか。（modelpress編集部）
