“現役東京藝大生”乃木坂46池田瑛紗、初個展開催決定 “これまでのブログ”をアート作品・プロダクトへ昇華【Wings：あひるの夢】
【モデルプレス＝2025/09/26】乃木坂46の池田瑛紗が、11月7日より東京・神保町「New Gallery」にて初個展「Wings：あひるの夢」を開催することを発表した。
【写真】“現役東京藝大生”池田瑛紗がデザイン担当した乃木坂46ジャケ写
乃木坂46のメンバーであり、東京藝術大学に在学中の池田。本展は、乃木坂46のメンバーとしての彼女が⽇常を綴ったこれまでのブログを題材に、“アーティスト・池田瑛紗”がそれらをさまざまな⼿法でアート作品やプロダクトへと昇華。ブログという二次的表現を、“アーティスト池田瑛紗”の手により空間全体で体感することができる。アイドルとアーティストの⼆⾯性を持つ池田でしかできないコンセプトであるともに、⾃⾝のブログを⾃⾝が作品化するという他にない新たな試みとなる展示となる。
初の個展開催にあたり、池田は「この度、初の個展『Wings：あひるの夢』を開催する運びとなりました。タイトルは、かつての自身のブログに由来します。アイドルの自分、そうでない自分がいる今しか出来ないことを探しました」とコメント。「今回の制作は、個展にあたり一から始めた取り組みであり、その原点には『自分の目に映った世界を誰かに伝えたい』という想いがありました。本展は、その感覚や思考を率直に形にしたものです」とし、「『Wings：あひるの夢』には、過去の自分への言葉であると同時に、ご覧いただく方が自身を見つめるきっかけになればという思いを込めています。ぜひ展示空間の中でまっすぐ作品と向き合っていただければ幸いです」と呼びかけている。
会期：2025年11月7日（金）〜12月7日（日）※会期中無休予定
開館時間：12：00〜20：00（最終入館 19：30）
会場：New Gallery（東京都千代田区神田神保町1−28−1 mirio神保町1階）
アクセス：東京メトロ半蔵門線／都営新宿線・三田線「神保町駅」A5出口より徒歩3分
◆池田瑛紗、初個展開催決定
◆「Wings：あひるの夢」概要
