「今日好き」藤田みあ、オフショルで美デコルテ強調「見惚れる」「肌綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが25日、自身のInstagramを更新。夜景をバックにしたオフショルダー姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、胸元全開オフショル姿
藤田は「夜景見てきた また行きたいなあー」とコメント。ピンクのオフショルダートップスで美しいデコルテを強調し、スタイルの良さが際立っている。
この投稿に、ファンからは「見惚れる」「スタイル抜群」「似合いすぎ」「夜景に負けない美しさ」「肌綺麗」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
