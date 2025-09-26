山下美月、ノースリーブ姿で新宿降臨「駅広すぎて迷子になった」私服プラベショット公開
【モデルプレス＝2025/09/26】元乃木坂46で女優の山下美月が25日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿で新宿を訪れた私服ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】山下美月、新宿駅でのノースリーブ私服姿
山下は「お仕事終わりに、大変お世話になっているスタッフさんのお誕生日をお祝いしたり華よいの広告を見に行ったり」とプライベートでの充実した時間を報告。黒のノースリーブとデニムパンツという私服姿で、新宿駅西口広場に掲示された自身の広告の前でポーズを取る姿を公開している。
また「華よい広告は新宿駅西口広場にて10月5日までだそうです」と広告の掲示期間についても紹介し、ストーリーズでは「新宿駅広すぎて迷子になったけど ぜひ見つけてください！」とファンにメッセージを送っている。
この投稿に、ファンからは「私服姿が激カワ」「プライベート感が良い」「プライベートで広告見に行ってるの推せる」「新宿駅で遭遇したかった」「迷子になってるの可愛い」「彼女感すごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山下美月、新宿駅でのノースリーブ私服姿
◆山下美月、仕事終わりに新宿へ
山下は「お仕事終わりに、大変お世話になっているスタッフさんのお誕生日をお祝いしたり華よいの広告を見に行ったり」とプライベートでの充実した時間を報告。黒のノースリーブとデニムパンツという私服姿で、新宿駅西口広場に掲示された自身の広告の前でポーズを取る姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「私服姿が激カワ」「プライベート感が良い」「プライベートで広告見に行ってるの推せる」「新宿駅で遭遇したかった」「迷子になってるの可愛い」「彼女感すごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】