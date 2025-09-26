ミッフィーのコラボ限定グルメやグッズ！ハウステンボス「ディック・ブルーナ テーブル」
「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎のテーマパークリゾート「ハウステンボス」と、神戸や横浜に店舗を構える「Dick Bruna TABLE(ディック・ブルーナ テーブル)」との期間限定コラボレーション実施。
「ディック・ブルーナ テーブル」は今回が九州初上陸となり、期間中、ハウステンボスとのコラボレーション限定グルメやグッズも登場します☆
ハウステンボス「ミッフィー」ディック・ブルーナ テーブル
画像提供：ハウステンボス
実施期間：2025年11月7日(金)〜2026年1月5日(月)
2025年6月にオープンした、世界唯一の「ミッフィー」をテーマにしたエリア「Miffy Wonder Square(ミッフィー・ワンダースクエア）」
“絵本没入型”アトラクション「Miffy’s Dream Storybook(ミッフィーのドリームストーリーブック）」が9月にオープンして以降も、ミッフィーの世界観に浸るゲストでさらに賑わいを見せています。
そのエリアに隣接し、ミッフィーの世界観を満喫できる「ミッフィールーム」も展開する「ホテルアムステルダム」を中心とした場内にて、今回「Dick Bruna TABLE(ディック・ブルーナ テーブル)」とのコラボレーションが決定しました。
『ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるお店』をコンセプトにした「Dick Bruna TABLE(ディック・ブルーナ テーブル)」
オランダの絵本作家でありグラフィック・デザイナー、ディック・ブルーナ氏の名を冠し本格的にお酒を提供する世界初のワインバル＆カフェレストランです。
今回のコラボレーションでは、ハウステンボスでしか楽しめない限定グルメやグッズが登場し、ディック・ブルーナ テーブルで人気のチーズケーキバーがハウステンボスバージョンにて提供されます。
ほかにもハウステンボスのシンボルタワー「ドムトールン」からミッフィーがのぞくコラボロゴをあしらったグッズを販売。
さらに店内は、ハウステンボス×冬らしさをキーワードに選定した、ディック・ブルーナ氏が描いたイラストの装飾が店内に施され、ここでしか体験できない心地よい親和性を生み出す空間で、ゆったりと寛ぎながら特別なひとときが楽しめます。
限定グルメやグッズの詳細は後日公開予定です。
カフェ
画像提供：ハウステンボス
販売店舗：アクールベールカフェ(ホテルアムステルダム内)／パレスティーサロン(パレス ハウステンボス内) ※アクールベールカフェは2026年1月4日(日)まで営業
ハウステンボスオリジナル「ミッフィー」をイメージした赤いスカーフをあしらったチーズケーキバーや、
画像提供：ハウステンボス
見ても食べても楽しいアフタヌーンティーセットがコラボメニューとして登場。
思わず写真を撮りたくなるほどのかわいさで、今だけの特別な時間を盛り上げます。
バー
画像提供：ハウステンボス
販売店舗：オークラウンジ(ホテルアムステルダム内) ※2026年1月4日(日)まで営業
ディック・ブルーナ氏のイラストがちりばめられた落ち着いた空間で、「ディック・ブルーナ テーブル」で取り扱っているワインや、
画像提供：ハウステンボス
オリジナルのグラスを使用したノンアルコールカクテルが楽しめます。
グッズ
画像提供：ハウステンボス
販売店舗：パレス ハウステンボス／バニー・ホップ・ギフト ※限定グッズは販売時期が前後する可能性があります
ハウステンボスのシンボルタワー「ドムトールン」からミッフィーがのぞくコラボロゴをあしらった、ここでしか手に入らない限定グッズが登場。
「ディック・ブルーナ テーブル」の店舗で人気の刺繍バッグや
画像提供：ハウステンボス
「ミッフィー」をかたどったティーシュガーも販売されます。
「ミッフィーのドリームストーリーブック」のオープンで盛り上がる「ミッフィー・ワンダースクエア」にあわせて、ディック・ブルーナ テーブル氏とのコラボレーションも展開し、この時期のハウステンボスは「ミッフィー」づくし。
ハウステンボスに2025年11月7日より期間限定でオープンする「ディック・ブルーナ テーブル」の紹介でした☆
© Dick Bruna
Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
’Miffy and Friends’ © copyright Mercis Media bv, all rghits reserved.
