“現役東京藝大生”乃木坂46池田瑛紗、初個展が開催決定 ブログをアートに昇華した新たな試み【コメントあり】
アイドルグループ・乃木坂46のメンバーで、東京藝術大学に在学中の池田瑛紗（23）が、東京・New Galleryにて、自身初個展『Wings:あひるの夢』を11月7日より12月7日まで開催されることが決定した。
【写真】”美大生の一日”グラビアを披露した池田瑛紗
本展は、乃木坂46のメンバーとしての池田が日常をつづったこれまでのブログを題材に、アーティスト池田瑛紗がそれらをさまざまな手法でアート作品やプロダクトへと昇華した。ブログという二次的表現を、アーティスト・池田瑛紗の手により空間全体で体感することが可能となっている。
アイドルとアーティストの二面性を持つ池田でしかできないコンセプトであるともに、自身のブログを自身が作品化するという他にない新たな試みとなる。
■池田瑛紗 コメント
この度、初の個展『Wings:あひるの夢』を開催する運びとなりました。
タイトルは、かつての自身のブログに由来します。
アイドルの自分、そうでない自分がいる今しか出来ないことを探しました。
今回の制作は、個展にあたり一から始めた取り組みであり、その原点には「自分の目に映った世界を誰かに伝えたい」という想いがありました。本展は、その感覚や思考を率直に形にしたものです。
『Wings:あひるの夢』には、過去の自分への言葉であると同時に、ご覧いただく方が自身を見つめるきっかけになればという思いを込めています。
ぜひ展示空間の中でまっすぐ作品と向き合っていただければ幸いです。
【プロフィール】
池田瑛紗（いけだ・てれさ）。2022年2月1日、乃木坂46の5期生として加入。32ndシングルに収録されている5期生楽曲「心にもないこと」でセンターを務め、33rdシングルでは、初の選抜入りを果たす。乃木坂46として活動する一方、東京藝術大学美術学部に在学し、日々美術の分野への研鑽に励む。グループの活動と学業を両立しながら新たな分野へと活躍を広げており2024年にリリースした37thシングルではジャケットアートワークの一部分のデザインも担当した。TOKYO MX『小峠英二のなんて美だ！』に単独でレギュラー出演中。
