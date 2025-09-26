&TEAM、“ポケナゲ”でスポーツ観戦 ライブ前のルーティン紹介【コメント全文】
9人組グローバルグループ・&TEAMが、コカ・コーラとマクドナルドがコラボした新WEBCM『ポケナゲにはコカ・コーラ！篇』に出演する。アットホームなリビングで「ポケナゲコーク」で盛り上がる姿が見どころとなる。
【動画】リビングに集まり大盛りあがり！笑顔あふれる&TEAM
1日の終わりに、スポーツ中継を見にリビングに集まった&TEAM。そこに、夕方5時からの夜マック限定の「ポテナゲ」を手にしたKが登場する。「待ってました！」と言わんばかりに歓声を上げるメンバー。しかし、肝心の何かが足りない。JOの声に応えて、TAKIがグラスを取り出し「コーク」が登場する。「ポテ･ナゲ･コーク」がいよいよテーブルにそろい、観戦の準備は万端。メンバーは、「コーク」と「ポテナゲ」を楽しみながらスポーツ観戦で盛り上がる。Kの「一緒に楽しもう！」の呼びかけで、「ポテナゲコーク」がみんなの夜時間を楽しく盛り上げるCMになっている。
&TEAMは、明るい表情で「よろしくお願いします！」といつもの掛け声とともに丁寧にあいさつをしながら現場入り。スタッフと打ち合わせを行い、撮影がスタートすると、それぞれのシーンで真剣に取り組む姿が印象的だった。
自分に向かってくるグラスをつかむシーンでは、JOがグラスの持ち方や力の加減を細かく確認しながら、合計10テイク以上の撮影に挑んだ。一方、「コーク」と「ポテナゲ」を楽しむシーンでは、カメラマンとの掛け合いもありリラックスした雰囲気で撮影が行われた。モニターチェックをすると、メンバー全員が「めっちゃいいじゃん！」と大爆笑。スタッフからも「最高です！」と声が上がり、現場が笑いに包まれる一幕もあった。カメラが止まると、メンバー同士で談笑が始まったり、しりとりをして盛り上がったりするなど、仲の良さが垣間見えた。
「コーク」で乾杯するシーンでは、乾杯後すぐにカットがかかり、飲みたくても飲めない時間にKが「飲ませてくれー！」と叫び、スタッフが思わず笑ってしまう場面も。「ポテナゲ」の喫食シーンでは、撮影が止まった瞬間にFUMAが「うまい！」と声を上げ、あまりのおいしさにカメラが止まってもメンバー同士で食べ続けていた。
長時間におよぶ撮影だったが、最後まで明るい雰囲気の中で行われた。ラストカットの撮影を終えると、現場全体から拍手が起こり、&TEAMは「ありがとうございました！」と感謝の言葉を何度も伝えていた。最後に改めてスタッフ全員に丁寧にあいさつをしてスタジオを後にした。
新WEBCMの公開に合わせて、「コーク」と「ポテナゲ」を楽しめる、9月26日から10月28日までの期間限定セット「&TEAMの夜時間 ポテナゲ大＆コークセット」「&TEAMがつなぐ ポテナゲ特大＆コークセット」が全国のマクドナルド店舗で販売される。なお、同セットはモバイルオーダー・マックデリバリー・セルフオーダーキオスク限定となる。
【インタビュー全文】
――撮影で印象的だったシーンや、今回のCMの見どころを教えてください。
FUMA：僕とNICHOLAS、MAKIの3人で撮影した、「コーク」とポテトとナゲットを一緒につかむシーンが、カメラが机の下からのアングルで、撮影中もモニタリングも印象的なシーンでした。
今回のCMの見どころは、全員で「コーク」を飲みながら「ポテナゲ」で普段の様なテンションでパーティーをしているところです。宿舎でもよくみんなでパーティーをする瞬間があるのですが、普段と変わらずに楽しく撮影できたのでそこにも注目してみていただきたいです。
――今回のCMは「コーク」と「ポテナゲ」でお家パーティーという世界観でした。&TEAMの皆さんは普段ツアーやライブ後に打ち上げパーティーなど行われますか。
YUMA：JOがパーティーを企画してくれてみんなで集まるようにしてます！いつも「ポテナゲ」は必ず頼んでいます。
――&TEAMの皆さんはどのような時に「コーク」と「ポテナゲ」を楽しみたいですか。また、CMをご覧の皆さまに「コーク」と「ポテナゲ」をおすすめしたいシチュエーションを教えてください。
JO：CMではサッカーを見ていましたが、バスケットボールの試合中継を見ながら食べてみたいです！
――CMでは「コーク」と「ポテナゲ」を味わいながらスポーツ観戦で盛り上がるというシーンが描かれていますが、&TEAMの皆さんが最近盛り上がったエピソードがあれば教えてください。
TAKI：造語をどれだけ面白く作れるかというゲームをメンバーみんなでやって、盛り上がっていました！
――7月にはアジアツアーを完走、10月にはアンコール公演を控えていますが、&TEAMの皆さんがライブ前に行うルーティンなどあれば教えてください。
NICHOLAS：楽屋にある椅子や重いものをもって筋トレしてパンプアップしたり、声出し練習をして本番にいい声がでるように準備します。あとバナナをみんなでたくさん食べます!!
――&TEAMの皆さんは、4月の『コチる放課後アンセム 「コンビニ」篇』に続いて2回目のCM出演になります。メンバー内で一番の「コカ･コーラ」好きを教えてください。
EJ：YUMAです。いつも「コカ･コーラ ゼロ」を飲んでいます。
――&TEAMの皆さんの中で今流行っていることやハマっていることがあれば教えてください。
HARUA：筋トレです。みんな、毎日欠かさず一生懸命運動をして健康な体づくりをしています。汗をかいたあとの「コーク」が最高にうまいです。
――&TEAMの皆さんは10月開催の『Coca-Cola X Fes 2025』に出演予定です。出演に向けての意気込みを教えてください。
K：僕の誕生日も近いのですが、「コカ･コーラ」さんとの縁も強く感じていますし、僕たちのエネルギーと「コカ･コーラ」さんのエネルギーをもらって多くの皆さんにいいパフォーマンスを届けられるように頑張っていきます！
――CMをご覧の皆さまや「LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）」の皆さまにメッセージをお願いします。
MAKI：一緒に「コーク」と「ポテナゲ」パーティーしましょうー！
【動画】リビングに集まり大盛りあがり！笑顔あふれる&TEAM
1日の終わりに、スポーツ中継を見にリビングに集まった&TEAM。そこに、夕方5時からの夜マック限定の「ポテナゲ」を手にしたKが登場する。「待ってました！」と言わんばかりに歓声を上げるメンバー。しかし、肝心の何かが足りない。JOの声に応えて、TAKIがグラスを取り出し「コーク」が登場する。「ポテ･ナゲ･コーク」がいよいよテーブルにそろい、観戦の準備は万端。メンバーは、「コーク」と「ポテナゲ」を楽しみながらスポーツ観戦で盛り上がる。Kの「一緒に楽しもう！」の呼びかけで、「ポテナゲコーク」がみんなの夜時間を楽しく盛り上げるCMになっている。
自分に向かってくるグラスをつかむシーンでは、JOがグラスの持ち方や力の加減を細かく確認しながら、合計10テイク以上の撮影に挑んだ。一方、「コーク」と「ポテナゲ」を楽しむシーンでは、カメラマンとの掛け合いもありリラックスした雰囲気で撮影が行われた。モニターチェックをすると、メンバー全員が「めっちゃいいじゃん！」と大爆笑。スタッフからも「最高です！」と声が上がり、現場が笑いに包まれる一幕もあった。カメラが止まると、メンバー同士で談笑が始まったり、しりとりをして盛り上がったりするなど、仲の良さが垣間見えた。
「コーク」で乾杯するシーンでは、乾杯後すぐにカットがかかり、飲みたくても飲めない時間にKが「飲ませてくれー！」と叫び、スタッフが思わず笑ってしまう場面も。「ポテナゲ」の喫食シーンでは、撮影が止まった瞬間にFUMAが「うまい！」と声を上げ、あまりのおいしさにカメラが止まってもメンバー同士で食べ続けていた。
長時間におよぶ撮影だったが、最後まで明るい雰囲気の中で行われた。ラストカットの撮影を終えると、現場全体から拍手が起こり、&TEAMは「ありがとうございました！」と感謝の言葉を何度も伝えていた。最後に改めてスタッフ全員に丁寧にあいさつをしてスタジオを後にした。
新WEBCMの公開に合わせて、「コーク」と「ポテナゲ」を楽しめる、9月26日から10月28日までの期間限定セット「&TEAMの夜時間 ポテナゲ大＆コークセット」「&TEAMがつなぐ ポテナゲ特大＆コークセット」が全国のマクドナルド店舗で販売される。なお、同セットはモバイルオーダー・マックデリバリー・セルフオーダーキオスク限定となる。
【インタビュー全文】
――撮影で印象的だったシーンや、今回のCMの見どころを教えてください。
FUMA：僕とNICHOLAS、MAKIの3人で撮影した、「コーク」とポテトとナゲットを一緒につかむシーンが、カメラが机の下からのアングルで、撮影中もモニタリングも印象的なシーンでした。
今回のCMの見どころは、全員で「コーク」を飲みながら「ポテナゲ」で普段の様なテンションでパーティーをしているところです。宿舎でもよくみんなでパーティーをする瞬間があるのですが、普段と変わらずに楽しく撮影できたのでそこにも注目してみていただきたいです。
――今回のCMは「コーク」と「ポテナゲ」でお家パーティーという世界観でした。&TEAMの皆さんは普段ツアーやライブ後に打ち上げパーティーなど行われますか。
YUMA：JOがパーティーを企画してくれてみんなで集まるようにしてます！いつも「ポテナゲ」は必ず頼んでいます。
――&TEAMの皆さんはどのような時に「コーク」と「ポテナゲ」を楽しみたいですか。また、CMをご覧の皆さまに「コーク」と「ポテナゲ」をおすすめしたいシチュエーションを教えてください。
JO：CMではサッカーを見ていましたが、バスケットボールの試合中継を見ながら食べてみたいです！
――CMでは「コーク」と「ポテナゲ」を味わいながらスポーツ観戦で盛り上がるというシーンが描かれていますが、&TEAMの皆さんが最近盛り上がったエピソードがあれば教えてください。
TAKI：造語をどれだけ面白く作れるかというゲームをメンバーみんなでやって、盛り上がっていました！
――7月にはアジアツアーを完走、10月にはアンコール公演を控えていますが、&TEAMの皆さんがライブ前に行うルーティンなどあれば教えてください。
NICHOLAS：楽屋にある椅子や重いものをもって筋トレしてパンプアップしたり、声出し練習をして本番にいい声がでるように準備します。あとバナナをみんなでたくさん食べます!!
――&TEAMの皆さんは、4月の『コチる放課後アンセム 「コンビニ」篇』に続いて2回目のCM出演になります。メンバー内で一番の「コカ･コーラ」好きを教えてください。
EJ：YUMAです。いつも「コカ･コーラ ゼロ」を飲んでいます。
――&TEAMの皆さんの中で今流行っていることやハマっていることがあれば教えてください。
HARUA：筋トレです。みんな、毎日欠かさず一生懸命運動をして健康な体づくりをしています。汗をかいたあとの「コーク」が最高にうまいです。
――&TEAMの皆さんは10月開催の『Coca-Cola X Fes 2025』に出演予定です。出演に向けての意気込みを教えてください。
K：僕の誕生日も近いのですが、「コカ･コーラ」さんとの縁も強く感じていますし、僕たちのエネルギーと「コカ･コーラ」さんのエネルギーをもらって多くの皆さんにいいパフォーマンスを届けられるように頑張っていきます！
――CMをご覧の皆さまや「LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）」の皆さまにメッセージをお願いします。
MAKI：一緒に「コーク」と「ポテナゲ」パーティーしましょうー！