Number_iニューアルバム、TOBE初の店頭CD販売 タワレコのみで3日間デイリー2.2万枚
3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）が22日、2ndフルアルバム『No.II』のCDを「TOBE OFFICIAL STORE」とタワーレコードで発売。TOBE所属のアーティストが、初めて店頭でCDを販売した。
【写真】いい笑顔！仲睦まじい様子を見せたNumber_i
きょう26日時点での売上枚数は「オリコンデイリーアルバムランキング」（2025年9月22日付〜24日付）によると、タワーレコードのみで3日間で累積売上2万1767枚となっている（同集計に「TOBE OFFICIAL STORE」は含まれない）。
同作は、9月15日に先行配信された「Numbers Ur Zone」に加え、各メンバーがプロデュースを担当した楽曲を含む全16曲が収録されている。なお、タワーレコードでの販売は期間限定で、オンラインでの販売は行っていない。リリース記念施策として、対象店舗で衣装＆パネル展が開催されている。
