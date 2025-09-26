Snow Man、IVE＆Travis Japanと史上初の現役グループ三つどもえ 『それスノ』完コピダンスにきゃりーぱみゅぱみゅも登場
9人組グループ・Snow Manが出演する、26日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、午後6時30分（※午後7時までは一部地域）から、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」を送る。
【画像】大先輩・嵐の神曲「Turning Up」を踊る渡辺翔太＆向井康二
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ完コピレボリューション」。今回は、世界中で話題のK-POP最強グループ・IVEと、Snow Manの事務所の後輩で世界レベルのダンススキルを持つTravis Japanが、メンバー全員で参戦。完コピダンス史上初の、現役グループ同士の三つどもえ決戦を繰り広げる。
今回も完コピ超えのダンスが続出。大先輩・嵐の神曲「Turning Up」では、渡辺翔太＆向井康二 vs ガウル＆レイ vs 七五三掛龍也＆吉澤閑也のバチバチダンス対決。さらに、Snow Manの激ムズ曲「EMPIRE」では、目黒蓮 vs ユジン vs 松田元太のガチンコ対決。BLACKPINKの大ヒット曲「Kill This Love」では、ラウール vs ウォニョン vs 宮近海斗がプライドをかけた対決でセクシーなダンスを披露する。
さらに、ご本人コラボでは、きゃりーぱみゅぱみゅが初登場。2013年に発売された大人気曲「にんじゃりばんばん」を、深澤辰哉 vs レイ vs 松倉海斗が本人とコラボダンス。激ムズ曲を本人と一緒に完コピできるのか。
