春の味覚として親しまれているタケノコ。柔らかな食感と、かすかに土を思わせる独特の香りは、一年のうちで限られた時期しか楽しめない貴重な味わいです。

そんな旬の食材を、いつでも気軽に楽しめるようにと生まれたのが、香川県三豊市の「風の谷ファーム」が製造するタケノコのおつまみです。

先日訪れた見本市で出会ったこの商品は、一口いただいた瞬間に「これは紹介しなければ」と思わせてくれるほど印象的な味わいでした。

タケノコの味と食感を最大限に生かす調理法

原材料は、たけのこ（香川県三豊市産）、醤油（小麦・大豆を含む）、砂糖、酒、豆板醤、生姜、ごま

使用しているのは三豊市産の朝採れタケノコ。豆板醤や醤油でさっと炒めることで、旨味と香りをぎゅっと閉じ込めています。火を通しすぎないことでサクサクとした歯ごたえが残り、口に入れた瞬間に広がるみずみずしさと自然な甘みが際立ちます。

どんな食卓にも馴染む万能さ

豆板醤のほのかな辛みとごまの香ばしさが合わさり、噛むほどに食欲をそそるバランスの良い味わい。パンチの効いた風味ながら、後味は驚くほど上品です。そのままお酒のお供に、ご飯にのせたりお茶漬けにしたりとアレンジ自在。筆者は朝食や夕食にも食卓に上げてみましたが、どんな時間帯にも馴染む万能さに驚かされました。

「みとよのみ®」という、三豊の温暖な気候や豊かな風土で育まれた多彩な農林水産物を素材として生み出された優れた産品に認定

手がける「風の谷ファーム」が拠点とするのは、三豊市山本町の河内地区。市街から車で30分ほど離れた山あいの小さな集落です。少量多品目栽培に取り組み、農家として自然と地域社会に向き合っているからこそできる商品づくりが魅力で、添加物を使用せず素材そのもののおいしさを実直に感じられます。

贈り物にも、自分へのご褒美にも

タケノコは、外国産が主流となりつつある中で、この一品を口にすると、国産には国産ならではの味があると実感させられます。サクサクとした食感、素材の旨味を引き立てる味付け、上品な後味。どれを取っても、生産者の手から生まれた商品ならではの説得力があります。

ごはんも進む「黒大豆味噌」もおすすめ

黒大豆味噌も絶品！

こちらの「黒大豆味噌 しそと青唐辛子」もおかず味噌として絶品。とにかくご飯が進む味！ 味噌のコクとしその爽やかな香味、ピリッと後引く青唐辛子と絶妙なバランスです。こちらもパンチのきいた味付けですが、ニンニクは不使用なので朝から安心して食べられますよ。

味噌の塩梅が良いので、いっぱい乗せても塩辛くありません

食べるたびに、その一瞬だけの特別な出会いを感じさせてくれる、まさに「食における一期一会」と言える一品

「タケノコおつまみ」、「黒大豆味噌」など商品注文の際は、風の谷ファームのSNSから問い合わせ、また、三重県主催のイベントにて商品を販売することもありますので、ぜひ今後の活動をチェックしてみてくださいね。

（取材・文◎亀井亜衣子）

●DATA

風の谷ファーム

https://www.facebook.com/kazenotanifarm0927/