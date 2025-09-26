¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¿·Í½¹ð¸ø³«¡¢µðÂç¥¹¥±ー¥ë¤Î±ÇÁüÈþ ¨¡ ¿·¤¿¤Ê¼ïÂ²¡¢¥Ê¥ô¥£ÌÇË´¤Î´íµ¡
¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿ー²èÁü¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥µ¥êー¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡È¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¡É¤Î¥êー¥Àー¡¦¥ô¥¡¥é¥ó¤Î»Ñ¡¢¶õ¤ä¿¹¤ä³¤¡¢¤½¤·¤Æ²Ð»³¤Ê¤ÉÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë·ã¤·¤¤Æ®¤¤¡¢Âç¤¤ÊÊÉ¤òÁ°¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥µ¥êー°ì²È¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ë½»¤à¥Ê¥ô¥£¤ÎÉôÂ²¡È¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¡È¤Î¥êー¥Àー¡¢¥ô¥¡¥é¥ó¥¦ー¥Ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡Ë¤Ï¡¢¸Ï¤ì²Ì¤Æ¤¿»³¤òÇØ·Ê¤Ë¡Öµß¤¤¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢¥¨¥¤¥ï¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö±ê¤Ï»³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿¹¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ë¥ô¥¡¥é¥óÃ£¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÄ´ÏÂ¤òÊÝ¤Ä¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¥¨¥¤¥ï¤«¤éÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤Î±ê¤ÇÀ¤³¦¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤¹¤Ë¤Ï²¶¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÊâ¤ß´ó¤ê¼ê¤òÁÈ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÂçº´¡Ê¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥é¥ó¥°¡Ë¡£¥Ê¥ô¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥µ¥êー¡Ê¥µ¥à¡¦¥ïー¥·¥ó¥È¥ó¡Ë¤Î°ø±ï¤ÎÅ¨¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ë½»¤à¥µ¥êー°ì²È¤ÎÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ë¿Í´Ö¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤ÎÆ°¤¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤¬¸ÆµÛ¤¹¤ë¤ÈÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¡¢Èà¤¬²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯ÁõÃå¤¬É¬¿Ü¤À¤¬¡¢±ÇÁü¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¤Î»Ñ¤¬¡£¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¤¬¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ç¸ÆµÛ½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬°ìµ¤¤Ë¥Ñ¥ó¥É¥é¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬¥Þ¥¹¥¯Ìµ¤·¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤é¥Ê¥ô¥£¤ÏÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥Í¥¤¥Æ¥£¥ê¡Ê¥¾ー¥¤¡¦¥µ¥ë¥À¥Ê¡Ë¤Ë´í×ü¤¹¤ë¥¸¥§¥¤¥¯¤Î¥·ー¥ó¤â¡£(C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.
ºÇ¿·ºî¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1ºîÌÜ¤Î¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤¬2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢2ºîÌÜ¤Î¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¤¬10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³Æºî1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç3D¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Æ·à¾ì¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£