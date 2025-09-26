【プレゼント】「第12回 料理レシピ本大賞 in Japan」受賞5作品を計25名様に【第2弾】
9月9日に発表された「第12回 料理レシピ本大賞 in Japan」の受賞作の中から、計9作品を計45名様（各5名様）にプレゼントします。
第2弾は、以下の5作品（計25名様）が対象です。プレゼント対象作品
りよ子『すべてを蒸したいせいろレシピ』（Gakken）=料理部門大賞
くどうれいん『湯気を食べる』（オレンジページ）=料理部門入賞
小田真規子、絵・漫画 スケラッコ『午前７時の朝ごはん研究所』（ポプラ社）=料理部門入賞
料理︓吉永麻衣子 原作︓柴田ケイコ『パンどろぼうのせかいいちかんたん 子どもとつくるパンレシピ』（KADOKAWA）=こどもの本賞
井上咲楽『井上咲楽のおまもりごはん』（主婦の友社）=ニュースなレシピ賞
SNSで人気を博したインフルエンサーの定番シリーズから、体にやさしい薬膳レシピ、楽しく読める料理コミックまで、バラエティーに富んだ4冊です。授賞式の様子はこちら
応募には「好書好日」メルマガへの登録が必要です（無料）。「好書好日」メルマガは、朝日新聞社のオンライン共通ID「朝日ID」を使って配信します。お持ちでない方も「次へ」のボタンから朝日IDを取得してご登録いただけます。
締切は2025年10月17日（金）正午。
