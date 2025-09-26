ZB1ジャン・ハオ、ドラマ「月まで行こう」OST『Refresh！』リリース！俳優デビューも話題に

ZEROBASEONEのジャン・ハオが、ドラマ「月まで行こう」（原題）に特別出演し、OSTまで担当する。

ジャン・ハオが歌うMBCドラマ「月まで行こう」のOST『Refresh！』は、9月26日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

ドラマ「月まで行こう」は、月給だけでは生活できずお金に困っている3人の女性が、コイン投資に挑みながら繰り広げるサバイバルストーリーだ。

OST『Refresh！』は、イ・ソンビン、ラ・ミラン、チョ・アラムが演じるキャラクターの掛け合いを表現した、明るく爽快な楽曲だ。軽快なブラスとファンキーなギターサウンドが織りなすディスコファンクに、ジャン・ハオの爽やかなボーカルが加わり、高い完成度を誇る。

（写真＝WAKEONE）ジャン・ハオ

さらにジャン・ハオは、劇中のキム・ジソン（演者チョ・アラム）の中国人彼氏のウェイリン役で特別出演し、俳優デビューを果たした。9月19日に放送された第1話では、チョ・アラムとビデオ通話をする姿で初登場し、コミカルな演技でドラマに活気を吹き込んだ。

ジャン・ハオはこれまでにも、TVINGの恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛3』のOST『I WANNA KNOW』で国内外から大きな愛を受けた。『I WANNA KNOW』はリリースから1年半以上経った今も人気を継続し、先月開催された「2025 NEWSIS韓流エキスポ」にて、「グローバルネチズン賞」OST部門の1位を受賞した。温かく爽やかな歌声でドラマの没入感を高めてきた彼は、今回の『Refresh!』でも独自の歌声で作品の魅力をさらに際立たせるだろう。

俳優デビューとOST歌唱を同時に果たし、多方面での活躍を見せるジャン・ハオの今後の活動に大きな期待が集まっている。

なお、ジャン・ハオが歌う「月まで行こう」のOST『Refresh!』は、本日（26日）午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』経てZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。