朝日奈央、美デコルテ輝く衣装姿公開「鎖骨が綺麗」「色白で眩しい」
【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの朝日奈央が25日、自身のInstagramを更新。撮影オフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】朝日奈央、美デコルテ輝く衣装姿
朝日は9月18日放送の読売テレビ「GENIC Hour」（毎週木曜 深夜24：59〜25：29）の衣装を公開。首元が大きく開いたトップスを着用し、美しいデコルテラインが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「鎖骨が綺麗」「色白で眩しい」「透明感すごい」「おしゃれ」「撮影お疲れ様」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
