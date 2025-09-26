ÄÔ´õÈþ¡¢Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë»£±Æ¤ÎÉ×ÉØ¥é¥ó¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤ÇÂº¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/26¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬9·î25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤¬»£±Æ¤·¤¿É×ÉØ¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ´õÈþ¡¢Ä¹½÷»£±Æ¤ÎÉ×ÉØ¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¥·¥ç¥Ã¥È
ÄÔ¤Ï¡Öº£Æü¤Ïlunch¤Ç¥³¥Ê¥ºàÝàê¤Ø ´õ¶õ¤¬±Ç¤¨¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ã¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É»äÃ£¤¸¤ã±Ç¤¨¤ó¡ª¡©¾Ð¡×¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êú¤Ã¤³É³¤òÉÕ¤±¤¿ÄÔ¤ÈÉ×¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬¥Ý¥Æ¥È¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ªÊÖ¤·¤Ç´õ¶õ¤È¥Ð¡¼¥¬¡¼¼Ì¿¿ Hawaiiµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¹¬¤»lunch¤Ç¤·¤¿¡×¤È´õ¶õ¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤âºÜ¤»¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Î³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊú¤Ã¤³É³¤ÎÃæ¤ò¤è¤¯¸«¤¿¤éÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤ÇÂº¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥é¥ó¥Á¡×¡ÖÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¥«¥á¥é¥Þ¥ó¾å¼ê¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤²ÈÂ²»þ´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢¿ù±º¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
