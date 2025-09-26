佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。



「台風進路図」

台風18号が熱帯低気圧に変わり、日本付近には台風19号と20号が発生しています。いずれも日本への直接の影響はなさそうです。



「天気の予想」

雲が広がりやすいでしょう。ところによってにわか雨の時間がありそうです。日差しが少なく、湿度も高いので洗濯にはあいにくの天気になりそうです。



「傘は必要なのかどうなのか？」

各地でにわか雨の可能性があります。折りたたみの傘を持ってお出かけください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は25日より低いところが多いでしょう。福岡市は31℃、北九州市は29℃の予想です。湿度が高く、じめじめと感じられそうです。



「なのか間予報」

土曜日と日曜日はミュージックシティ天神が開催されます。日曜日は前線の影響で雨が降る時間があるでしょう。その雨がやむと気温が下がり、来週は秋の訪れを実感できそうです。日曜日の午後から本降りの雨となりますが、夕方には一度やむ時間があるでしょう。日付が変わる頃になると再び降り出し、月曜日にかけての深夜が雨のピークになりそうです。



「お目覚めフィットネス」

晴れの天気を願う「てるてるポーズ」のストレッチをお試しください！