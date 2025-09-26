◇ナ・リーグ フィリーズ1―0マーリンズ（2025年9月25日 フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が25日（日本時間26日）、本拠でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場。3打数無安打でノーアーチに終わり、ドジャース・大谷翔平投手（31）に2本リードでレギュラーシーズン最終カードとなる3連戦を迎えることとなった。

初回無死一塁の第1打席は空振り三振、3回2死の第2打席も中飛、5回2死三塁は四球を選び出塁も、7回2死三塁の第4打席は空振り三振に終わり、最後まで快音は響かず56号から数字を伸ばすことはできなかった。

ナ・リーグ本塁打王争いは大谷と一騎打ちとなっており、この日、大谷がダイヤモンドバックス戦で54号を放ったため、差は2本となった。

フィリーズ、ドジャースともにレギュラーシーズンは26日（同27日）からの3連戦が最終カードとなる。2022年以来3年ぶりの本塁打王を狙うシュワバーか。2001〜03年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来22年ぶりの3年連続本塁打王を狙う大谷か。タイトル争いは最終局面を迎えた。

フィリーズはこの日、初回1死一、三塁からボームの三ゴロの間に奪った1点を先発・ビューラーら4投手による無失点リレーで守り切り、雨による中断も挟みながら“スミ1”勝利を飾った。