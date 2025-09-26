Photo: SUMA-KIYO

Apple（アップル）純正のiPhoneケースといえば、まず思い浮かぶのが「シリコーンケース」。毎年、新型iPhoneと同時に登場する定番アイテムで、その完成度は折り紙付きです。

僕がiPhone 16 Pro Maxと一緒に購入したこのシリコーンケースを使い始めて、ちょうど1年が経ちました。今回は経年変化や日々の使用を通して見えてきたことなど、リアルな使用感をお伝えしたいと思います。

使用感は出るが役目は果たす

Photo: SUMA-KIYO 左：購入時（新品） 右：1年使用後の状態

こちらがその「MagSafe対応 iPhone 16 Pro Max シリコーンケース（7,980円）」。カラーは「レイクグリーン」です。

公式サイトから注文したときは、てっきり“グリーン”だと思っていましたが、実物を見てみると「ん？ ネイビーでは？」という感じでした。

ひとまずその話は置いておいて… 左が購入当初、右が現在の状態です。

写真では伝わりづらいかもしれませんが、1年間使い続けてきた僕の印象としては、かなりくたびれたな…というのが正直な感想。中心にはMagSafe跡がくっきりと残り、表面には細かなキズや色ムラも見られます。

Photo: SUMA-KIYO

さらに角の部分には目立つ凹みやスレがあり、操作に支障はないものの、見た目にはかなり使用感が出てしまっています。

また、ケースの側面には亀裂も。おそらく落としたときの衝撃か、カバンの中で何かに押しつぶされたか…いずれにせよ、そろそろ新しいものに買い替えたくなるタイミングだと思います。

シリコーンケースとしては、かなり高価な部類に入ると思うので、この耐久性にはやや物足りなさを感じますが、iPhone本体はまったくの無傷だったので、その点ではしっかりと役目を果たしてくれたとも言えるでしょう。

操作のしやすさは文句なし

Photo: SUMA-KIYO

1年使用してきた中で最も好印象だったのは、ボタン周りの作り。押しやすさはさすが純正といったところで、しっかりとしたクリック感があり、ストレスなく操作できました。

特にiPhone 16シリーズから新たに搭載された「カメラコントロール」は、ケースを装着していても裸の状態と変わらない操作感をキープしてくれます。半押しなど繊細な入力にもきちんと追従し、反応の遅れや押しづらさといった不満を感じることはほとんどありませんでした。

指紋が気になる

Photo: SUMA-KIYO

シリコーンケースというと、細かなチリやホコリが吸着しやすいイメージがありますが、この純正シリコーンケースは比較的それが少なく、マットな質感のおかげで、日常使いでも見た目の清潔感を保ちやすい印象でした。

とはいえ、写真のように指紋はつきやすく、特に濃いカラーの場合は皮脂汚れやテカリが目立ちやすいのも事実です。光の角度によっては、使用感がくっきりと浮かび上がってしまうこともあります。

使用期間が長くなるほど、こうした「素材のクセ」がじわじわと表に出てくるのも、シリコーンケースならではの特徴かもしれません。

実用性に優れた優等生ケース

Photo: SUMA-KIYO

MagSafe対応でもケースによっては磁力が弱く、スマホリングなどのアクセサリーがすぐに外れてしまうものもあります。その点、このApple純正シリコンケースは磁力が非常に強力で、安心してMagSafeアクセサリーを装着することができました。

さらに、豊富なカラーバリエーションも魅力の1つ。ただし、公式サイトの画像と実物で色味の印象が異なることがあるため、できればApple Storeなどで実物を確認してから購入するのがオススメです。

人気があるのも納得の完成度ではありますが、今回のように1年間使ってみると、見た目の劣化や素材のクセが少しずつ気になってくるのもまた事実。とはいえ、MagSafeの性能やボタン操作の快適さなど、実用面では間違いなくトップクラスのクオリティだと感じました。