群馬県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキング！ 2位「邑楽郡邑楽町」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、群馬県居住の20歳以上の男女1万1763人を対象に「住み続けたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜群馬県版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の回答（一部の回答のみ2020年を追加）をもとに集計しています。
本記事では、群馬県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
コメントでは「静かでご近所さんも親切でいい人達ばかりだから。都会すぎず田舎すぎずちょうどいい」「昔から馴染みがあり、治安が良く、静かに生活できる」「公園が整備されていて治安が良い」など、地域の落ち着いた雰囲気や住民同士のつながりに対する評価が高いのが特徴です。
「都会でも田舎すぎるわけでもなく、ちょうどよい雰囲気がいい。自然も感じられるので気持ちが安らぐ。星がきれいに見える」「たくさんお店ができているので、生活には困らない。これから子供を生むうえで育てやすそう」「色々な商業施設が増え、買い物するのに困らない。幹線道路も近く、車での移動はアクセスしやすい」など、生活利便性と自然環境のバランスを評価する声が目立ちました。
※回答者のコメントは原文ママですこの記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
本記事では、群馬県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：邑楽郡邑楽町／評点61.9／偏差値64.3邑楽（おうら）郡に位置する邑楽町は、東武小泉線や主要幹線道路を通じて東京・埼玉方面へのアクセスが良好なエリアです。広がる田園風景や公園などの自然に加え、災害リスクが比較的少ないことから、安心して暮らせるまちとして注目されています。
1位：北群馬郡吉岡町／評点65.7／偏差値73.6吉岡町は、前橋市に隣接し利便性と自然環境を兼ね備えたバランスの良い町です。大型商業施設がありながらも、自然と触れ合えるエリアとしても人気が高く、4年連続で1位に輝いています。
「都会でも田舎すぎるわけでもなく、ちょうどよい雰囲気がいい。自然も感じられるので気持ちが安らぐ。星がきれいに見える」「たくさんお店ができているので、生活には困らない。これから子供を生むうえで育てやすそう」「色々な商業施設が増え、買い物するのに困らない。幹線道路も近く、車での移動はアクセスしやすい」など、生活利便性と自然環境のバランスを評価する声が目立ちました。
※回答者のコメントは原文ママですこの記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)