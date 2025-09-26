俳優の長澤まさみさんは9月25日、自身のInstagramを更新。雑誌『GIANNA(ジェンナ) 』15号（メディア・パル）のモデルショットを公開しました。（サムネイル画像出典：長澤まさみさん公式Instagramより）

俳優の長澤まさみさんは9月25日、自身のInstagramを更新。雑誌『GIANNA(ジェンナ) 』15号（メディア・パル）のモデルショットを公開し、反響を呼んでいます。

「妖精舞い降りる」

長澤さんは、2枚のモデルショットを投稿。高級ブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」のペプラムドレスにパンツを合わせ、ドレッシーかつモードな雰囲気に仕上がっています。アンニュイな表情がとても色っぽいです。

ファンからは「美しすぎます」「眼福です」「妖精舞い降りる」「永遠の美女」「日本の宝だね」「大人の色気がとってもすてき」など、絶賛の声が寄せられました。

過去にも同誌のモデルショットを公開

7月1日にも、同誌のモデルショットを公開した長澤さん。白地に花柄が施されたドレスと、独特なデザインのハットを着用しています。ファンからは「可愛いと綺麗を兼ね備えてる」「横顔もキレイ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)