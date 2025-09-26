「月夜のおさつバター 黒ごま入り」（税込 420円）

　「サーティワン アイスクリーム」は、10月1日（水）〜10月31日（金）の期間、ハロウィン企画「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」を、全国の店舗で実施する。

【写真】かわいい「にゃんデー」も登場！　ハロウィン企画の詳細

■新作フレーバーは秋らしいさつまいも

　今回実施される「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」は、黒ねこをテーマに、新作フレーバーやキュートなサンデーなどが展開される期間限定のハロウィン企画。

　新作ハロウィンフレーバー「月夜のおさつバター 黒ごま入り」は、満月の上に黒ねこが足跡をつけたようなアイスクリーム。さつまいもを表現したさつまいも風味アイクリームに、濃厚でほんのり塩味があるバター風味リボンやカリカリ食感の黒ごまクリスプを合わせ秋らしい一品に仕上げている。

　また、ビターチョコレートとミントのアイスクリームにパチパチ弾けるポップロックキャンディが入った「マジカルミントナイト」や、紫色が赤りんご味で赤色がグレープ風味の不思議な「魔女のトリック」もおすすめ。いずれも、まるで黒ねこのしっぽみたい見える限定の黒いスプーンがついてくる。

　さらに、ランダムに添えられた黒ねこピックがかわいい「にゃブルカップ」や「カラメルスイートポテトにゃんデー」が用意されるほか、ココアビスケットを割って猫のシルエットにトッピングした「おかしにゃ チョコレートにゃんデー」も展開される。

　それから、ハロウィン当日の10月31日（金）には、数量限定で「キットカット」をプレゼント。加えて、8個のアイスにオリジナル黒ねこポーチが付いた「スペにゃるセット」や、アイスがキャラクターに変身する「にゃろうぃん ハッピーフレンズ」なども販売され盛りだくさんな内容のハロウィン企画となっている。