「ネイマールのような選手は他にいない」絶対必要！セレソン英雄の訴え。怪我からの復帰がどれほど困難か――批判浴びるエースを擁護
“怪物”と称されたロナウド氏が、ブラジル代表の後輩ネイマールについて熱く語った。スペイン紙『Mundo Deportivo』が伝えている。
圧倒的なテクニックでセレソンを牽引してきた現在33歳のネイマールだが、近年は度重なる怪我に苦しみ、代表から遠ざかっている。来夏に迫る北中米ワールドカップ（W杯）のメンバーに選ばれるのか。
不要論、待望論。様々な声が上がるなか、ロナウド氏は９月24日にサンパウロで行なわれたイベントで、次のような意見を述べた。
「彼はセレソンにとって決定的な選手だ。ネイマールのような選手は他にいない。ワールドカップに向けて100%の準備ができているよう願っている。彼がいれば、いない場合よりも確実に良い結果を残せるだろう」
49歳のスーパーレジェンドはさらに、「フットボールの世界で生きる者は、怪我から復帰し、リズムと自信を取り戻す難しさをよく理解している」と口に。負傷の多さで批判を浴びるネイマールを擁護した。
30代中盤のエースはコンディションを整え、自身４度目のW杯参戦で初制覇を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ネイマール、Ｃ・ロナウド、ベッカム…大物たちの超豪華な自家用ジェットを一覧！
圧倒的なテクニックでセレソンを牽引してきた現在33歳のネイマールだが、近年は度重なる怪我に苦しみ、代表から遠ざかっている。来夏に迫る北中米ワールドカップ（W杯）のメンバーに選ばれるのか。
不要論、待望論。様々な声が上がるなか、ロナウド氏は９月24日にサンパウロで行なわれたイベントで、次のような意見を述べた。
49歳のスーパーレジェンドはさらに、「フットボールの世界で生きる者は、怪我から復帰し、リズムと自信を取り戻す難しさをよく理解している」と口に。負傷の多さで批判を浴びるネイマールを擁護した。
30代中盤のエースはコンディションを整え、自身４度目のW杯参戦で初制覇を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ネイマール、Ｃ・ロナウド、ベッカム…大物たちの超豪華な自家用ジェットを一覧！